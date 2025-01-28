«الوثيقة» يروي التاريخ الإماراتي بأصوات أصحاب الهمم

أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تماشياً مع «عام المجتمع»، مشروع سلسلة «الوثيقة»، الذي يمثّل خطوة مبتكرة، تسلّط الضوء على التاريخ الإماراتي عبر أصوات أصحاب الهمم.

وأشاد الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، الدكتور محمد عبدالله العلي، بإعلان صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون «عام المجتمع».

وأضاف أن هذه السلسلة سيتم تنفيذها عبر تقديم 25 حلقة قصيرة لمدة ثلاثة أشهر، يتم من خلالها تسليط الضوء على أبرز محطات التاريخ الإماراتي وشخصياته ومعالمه الثقافية، بهدف توثيقها وإلهام الأجيال القادمة لضمان استمرارية إرثنا الغني، وبدوره ثمّن الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عبدالله الحميدان، إطلاق مبادرة «عام المجتمع» 2025، التي أعلنها صاحب السموّ رئيس الدولة، حفظه الله، وقال إن «تخصيص عام 2025 ليكون (عام المجتمع) خطوة مهمة نحو تعزيز وحدة مجتمع الإمارات ورفاهيته».