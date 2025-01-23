«أبوماجد» يحتاج إلى 15.4 ألف درهم متأخرات إيجارية

يعجز (أبوماجد - مصري) عن دفع 15 ألفاً و420 درهماً متأخرات إيجارية على الشقة التي يسكنها مع عائلته، بسبب ظروفه المادية الصعبة، ورفع صاحب المنزل قضية إيجارية ضده، ويناشد (أبوماجد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له ومساعدته على تدبير مبلغ القضية الإيجارية حتى لا يتعرض للطرد من المسكن.

وتسبب إنهاء خدمات زوجته من عملها في تدهور الظروف المادية للأسرة، حيث كانت تعاونه في توفير النفقات وسداد الأقساط المستحقة، لأنها كانت تتقاضى 9000 درهم راتباً شهرياً، ما أدى في النهاية إلى تراكم الديون والأقساط عليهم بعد انقطاع هذا المبلغ.

وتفصيلاً، قال (أبوماجد) لـ«الإمارات اليوم»: «أعمل في إحدى الجهات براتب 6500 درهم، وأعول أسرة مكونة من أربعة أفراد، وأصبح هذا المبلغ لا يلبي الآن مصاريف المدارس ومتطلبات الحياة اليومية من مأكل ومشرب».

وأضاف: «حاولنا طلب المساعدة من الأهل والأصدقاء ولكن من دون جدوى، وأخشى أن أُطرد من المسكن بسبب القضية الإيجارية التي رفعها صاحب السكن».

وتابع: «تدهورت الأحوال المادية للأسرة بعد إنهاء خدمات زوجتي من الشركة التي كانت تعمل بها، بعدما أعلنت الشركة إفلاسها، وكانت تتقاضى 9000 درهم راتباً شهرياً، ما أدى في النهاية إلى تأثر وضعنا المالي، إلى أن تراكمت علينا الديون وعجزنا عن دفع الأقساط الشهرية المستحقة علينا».

وناشد (أبوماجد) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون له ومساعدته على تدبير مبلغ القضية الإيجارية حتى لا يتعرض للطرد من المسكن وتتشتت أسرته.