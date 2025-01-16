6000 مستفيد من «مركز في كل نطاق جغرافي» لـ «إسلامية دبي»

أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن تحقيق نتائج متميزة لمشروعها الرائد «مركز في كل نطاق جغرافي»، الذي يهدف إلى تعزيز الخدمات الدينية والثقافية والاجتماعية في جميع أنحاء الإمارة، فمنذ إطلاق المشروع في نوفمبر 2024، استفاد أكثر من 6000 من الخدمات المتنوعة التي تخدم احتياجات أفراد المجتمع وتسهم في تحقيق التماسك الاجتماعي تحقيقاً لأجندة دبي الاجتماعية 33.

ووفقاً للإحصاءات الصادرة، منذ إطلاق المشروع في نوفمبر 2024 حتى نهاية عام 2024، حقق المشروع إنجازات بارزة، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامج حفظ وتصحيح التلاوة 1840 مستفيداً، وتم تقديم أكثر من 3500 درس في المساجد، إضافة إلى تنفيذ 231 درساً علمياً، وتنظيم 299 برنامجاً دينياً أسرياً لدعم التماسك الأسري، فضلاً عن تقديم أكثر من 516 خدمة إفتائية للإجابة عن استفسارات المجتمع، وقد شملت هذه الخدمات تغطية 28 مسجداً من مختلف المساجد في منطقة البرشاء كتجربة أولية للمشروع.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة مركز محمد بن راشد للثقافة الإسلامية مسؤول المشروع، جاسم محمد الخزرجي، أن هذه الإنجازات تأتي ترجمة لرؤية المشروع الهادفة إلى تعزيز الوعي الديني والثقافي في الإمارة، حيث يمثل المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بأن تكون أقرب إلى المجتمع من خلال تقديم خدمات مبتكرة وشاملة.

وأشار الخزرجي إلى أن الدائرة تسعى إلى توسيع نطاق المشروع مع التركيز على تقديم برامج وخدمات ذات جودة عالية تخدم المجتمع بمختلف فئاته، مضيفاً أن «هذه النتائج تعكس نجاح المشروع في تلبية احتياجات المجتمع، وسنعمل على تطوير المشروع ليصل إلى جميع أفراد المجتمع، بما يحقق أهداف الأجندة الاجتماعية 33».