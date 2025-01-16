مبادرة «خبز السبيل» تخصص قناة جديدة لدعم المحتاجين

دشّنت مبادرة «خبز السبيل»، التي أطلقها مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، تعاوناً جديداً مع «ديليفرو الإمارات»، للإسهام في دعم المجتمعات بمختلف أرجاء دولة الإمارات، يتيح للمتعاملين استخدام ميزة التبرع بأجزاء الدرهم المتبقية على تطبيق «ديليفرو»، لدعم هذه المبادرة النبيلة التي تعمل على توفير الخبز الطازج مجاناً للعائلات المحتاجة، وتندرج الشراكة في إطار حملة «حياة متكاملة» بهدف الحد من حالات انعدام الأمن الغذائي على مستوى العالم، وهي إحدى ركائز استراتيجية الشركة لدعم مبادئ المسؤولية البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتهدف الميزة الجديدة إلى تشجيع متعاملي «ديليفرو» على التبرع لدعم مبادرة «خبز السبيل»، حيث يمكنهم التبرع بمبالغ بسيطة جداً أو بمبلغ يختارونه وبسهولة كبيرة، أثناء دفع قيمة الفاتورة في التطبيق، من دون الحاجة إلى التنقل بين الصفحات، وستخصص المبادرة جميع التبرعات لوصول الخبز إلى الفئات المحتاجة في الإمارات، ما يتيح للجميع طريقة سهلة ومريحة للإسهام في دعم المجتمع.

من جانبها، قالت مديرة مركز محمد بن راشد العالمي لاستشارات الوقف والهبة، زينب التميمي: «نسعى دائماً إلى تمكين مزيد من الأفراد من دعم مبادرة خبز السبيل، ونفخر بالتعاون مع (ديليفرو) لتوسيع نطاق الإسهام في المبادرة عن طريق الميزة الجديدة على التطبيق، ونتطلع إلى مواصلة هذا التعاون المثمر مع (ديليفرو)».

فيما قالت رئيسة قسم الاتصالات في ديليفرو الشرق الأوسط، تغريد عريبي: «لطالما تمحورت مساعينا في (ديليفرو) حول إحداث تأثير إيجابي في حياة شريحة واسعة من المحتاجين، وقد تبلورت أخيراً من خلال حملة (حياة متكاملة)، واليوم نواصل السعي لتحقيق هذا الهدف من خلال تعاوننا مع مبادرة (خبز السبيل)، لنتيح لعملائنا التبرع لدعم المحتاجين وفق عملية مريحة، وقد لاقت الميزة الجديدة على التطبيق استحساناً كبيراً منذ إطلاقها، لذا نتطلع لمواصلة توظيفها لدعم المجتمع، وتوسيع نطاق جهودنا لتشمل التعاون مع مبادرة خبز السبيل».

ويأتي تعاون «ديليفرو» مع مبادرة «خبز السبيل» في إطار حملة «حياة متكاملة»، التي تعكس التزام الشركة المستمر بتعزيز الأمن الغذائي وتقديم الدعم للعائلات والمجتمعات المحتاجة في الإمارات.