«الشارقة للعمل التطوعي» تستهدف طلبة الجامعات والمدارس

تواصل جائزة الشارقة للعمل التطوعي استقبال مشاركات الطلبة المتطوعين، من طلبة الجامعات وطلبة المدارس، ضمن دورتها الـ22، وذلك حتى 24 يناير الجاري.

وتشمل الفئات المستهدفة «جائزة الطالب الجامعي لأعلى المشاركات التطوعية» و«جائزة فارس العمل التطوعي لأعلى المشاركات التطوعية» لطلاب المدارس.

وأكدت المديرة التنفيذية لجائزة الشارقة للعمل التطوعي، فاطمة موسى البلوشي، أن الجائزة تسعى إلى تعزيز ثقافة التطوع بين الطلبة، وغرس قيم العطاء والمسؤولية المجتمعية، مشيرة إلى أهمية تشجيع الطلاب على الانخراط في الأعمال التطوعية لدورها الكبير في صقل مهاراتهم الشخصية وتعزيز ارتباطهم بالمجتمع.

وأشادت بجهود الجامعات والمدارس التي تسهم بدعم مسيرة التطوع، عبر إدماج ساعات التطوع ضمن أنشطة الطلبة، داعية جميع الطلبة الراغبين في المشاركة إلى استغلال هذه الفرصة والإسهام في تعزيز روح التطوع والعطاء.

ويمكن للطلبة التسجيل بالجائزة حتى 24 يناير الجاري، عبر الموقع الإلكتروني «https://sva.shj.ae»، أو التواصل بالهاتف على رقم 0504676709، أو على البريد الإلكتروني «info@sva.shj.ae».