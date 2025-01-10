سباق زايد الخيري ينطلق في ميامي 18 يناير

أعلنت اللجنة المنظمة العليا لسباق زايد الخيري، أمس، إقامة النسخة الـ17 من سباق زايد الخيري في مدينة ميامي بولاية فلوريدا الأميركية، يوم 18 يناير الجاري، وستخصص عائداته للمؤسسة الوطنية للكلى في فلوريدا، وذلك بالتنسيق مع سفارة دولة الإمارات في واشنطن.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للسباق، الفريق الركن «م» محمد هلال الكعبي، أن الترتيبات جارية بالتعاون مع اللجنة المنظمة العليا، وسفارة الدولة في واشنطن، والشركاء والداعمين في الدولة، لافتاً إلى أن السباق - الذي انطلق في أبوظبي عام 2001، وانتقل إلى الولايات المتحدة الأميركية في 2005، ثم إلى مصر في 2014، ويقام كل عام، - أصبح حدثاً سنوياً ينتظره الجميع، ليفيض بالخير على كل مكان يصل إليه، ويخفف آلام المرضى ويدعم المشروعات والمستشفيات والأبحاث الطبية، وفقاً لنهج المؤسِّس وباني نهضة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وقال إن بعثة اللجنة العليا المنظمة للسباق ستصل إلى مدينة ميامي في 16 يناير الجاري، وتعقد اجتماعاً في اليوم نفسه مع مؤسسة الكلى الوطنية في ولاية فلوريدا، ثم تزور أحد المستشفيات في اليوم التالي، على أن يقام السباق في «ريجاتا بارك» في 18 يناير الجاري.

وأضاف الكعبي أن السباق يجسد القيم التي زرعها الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من عطاء وإنسانية، وهذا العام كان السباق مميزاً في أبوظبي ومصر، وهو جسر من جسور الخير يمتد بين الإمارات ودول العالم، ونهر من العطاء يواصل تعزيز قيم الوحدة والتكافل.