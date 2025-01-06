جائزة الشارقة للعمل التطوعي تعزّز ثقافة العطاء

الشارقة - وام

تواصل جائزة الشارقة للعمل التطوعي جهودها في تعزيز ثقافة التطوّع، من خلال تكريم الداعمين المميزين الذين أسهموا في دعم مشاريع ومبادرات تطوعية متنوّعة.

وفي هذا الإطار تخصص جائزة الشارقة للعمل التطوعي «جائزة الداعم المتميز للعمل التطوعي»، التي تمنح للجهات الحكومية، والمؤسسات الأهلية، والشركات الخاصة، والجهات التعليمية، والأفراد الذين يقدمون دعماً مادياً أو معرفياً، أو يسهمون في وضع سياسات تدعم مشاريع ومبادرات العمل التطوعي، وذلك انطلاقاً من مبادئ المسؤولية المجتمعية.

وأكدت المدير التنفيذي للجائزة، فاطمة موسى البلوشي، أن هذه الفئة تسهم في ترسيخ ثقافة التطوع وتشجيع مختلف الجهات والأفراد على تقديم الدعم اللازم لتعزيز الأعمال التطوعية، وتحفيز مساهمة الجميع.

وأوضحت البلوشي أن شروط المشاركة في هذه الفئة تتطلب أن يكون الدعم المقدم له أثر إيجابي ومستدام، ويسهم في نجاح واستمرارية العمل التطوعي، ويحقق أهداف البرامج والفرص التطوعية، وأن يكون الدعم مخصصاً للأعمال التطوعية المنفذة خلال سنة المشاركة، وأن يتوافق مع مبادئ المسؤولية المجتمعية، وألا يكون الدعم عبارة عن تقديم أعمال خيرية مباشرة، كالصدقات والزكاة، وإنما يكون دعما لبرامج وفرص تطوعية.

ونوهت بوجود ثلاثة أنواع من الدعم المادي أو الدعم المعرفي أو الدعم بالسياسات، حيث يحق للمشارك أن يختار أحدها، مشيرة إلى أن الدعم المادي يتمثل في تقديم دعم نقدي أو عيني، أو في خدمات لعدد برنامجين تطوعين بحد أدنى وبمبلغ لا يقل عن 500 ألف درهم، أما المشارك في الدعم المعرفي فيتطلب منه نشر وتطوير المعرفة المختصة بالعمل التطوعي من خلال المؤلفات والدراسات والبحوث، بعدد مؤلف واحد منشور بحد أدنى، فيما يتعين على المشارك الداعم بالسياسات المساهمة، وضع سياسات داعمة وفعّالة لتمكين وتنظيم العمل التطوعي في المؤسسات.

يُذكر أن باب التسجيل في الدورة الـ22 من الجائزة مفتوح حتى 15 يناير الجاري، عبر الموقع الإلكتروني sva.shj.ae أو الاتصال على الرقم 0504676709 أو عبر البريد الإلكتروني info@sva.shj.ae.