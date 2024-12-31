«تبرعكم حياة 2» تنجح في جمع 46.1 مليون درهم لعلاج 67 مريضاً بالفشل الكلوي

نجحت مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني، التي أطلقتها «الإمارات اليوم»، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، في جمع 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، من أجل إجراء عمليات زراعة كلى لـ67 مريضاً يعانون الفشل الكلوي، وذلك بفضل إسهامات ثماني مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية، و20 متبرعاً من أفراد المجتمع.

وانطلقت المبادرة المجتمعية الوطنية قبل أربعة أشهر، وحققت هدفها المحدد سابقاً مع نهاية العام الجاري، من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على دعم المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها، وتم إجراء عمليات زراعة كلى لعدد من المرضى المشمولين بالمبادرة، فيما سيتم إجراء العمليات المتبقية تباعاً.

وكانت «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لدبي الصحية، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، وقّعت اتفاقاً، في 24 سبتمبر الماضي، لإطلاق مبادرة مجتمعية وطنية، لمساعدة 67 مريضاً يعانون الفشل الكلوي ولا يجدون كلفة إجراء عمليات زراعة الكلى، ما يعرّض حياتهم للخطر، وفي 25 سبتمبر تم إطلاق مبادرة «تبرعكم حياة» للموسم الثاني، في إطار المبادرات الإنسانية والمجتمعية لـ«الإمارات اليوم».

وضمت المبادرة قائمة من مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى الزراعة، من بينهم 15 طفلاً، وخليجيان، و24 من جنسيات عربية، و33 مريضاً آسيوياً، وستة من جنسيات أوروبية، وإفريقيان.

وسددت ثماني مؤسسات حكومية وخاصة وخيرية، و20 متبرعاً من أفراد المجتمع، تبرعات بلغت 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، أسهمت في علاج وزراعة الكلى لمرضى مشمولين بالمبادرة، في مستشفى ميدكلينيك المدينة، ومستشفى الجليلة للأطفال في دبي، ومستشفى دبي، فضلاً عن توفير الدواء اللازم، والمتابعة العلاجية للمرضى بعد العمليات الجراحية لمدة عامين.

وتنافس متبرعون ومؤسسات مختلفة لدعم مبادرة «تبرعكم حياة 2»، إذ تكفل مواطن من دبي بتغطية تكاليف زراعة كلى لـ15 طفلاً، بقيمة سبعة ملايين و500 ألف درهم، وسددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، وسدد متبرع 7.5 ملايين درهم، وسددت شركة الوليد للعقارات 300 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية سدد مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية سددت مليون درهم، وبنك دبي الإسلامي سدد ثلاثة ملايين و444 ألفاً و625 درهماً، وجمعية دبي الخيرية سددت مليوناً و380 ألف درهم، وجمعية بيت الخير سددت مليون درهم، كما تكفل 19 متبرعاً بسداد 25 مليوناً و533 ألفاً و345 درهماً.

وأشاد مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، أحمد درويش المهيري، بدور مبادرة «تبرعكم حياة 2» التي استطاعت أن توحّد الجهود من مختلف القطاعات ورجال الأعمال والأفراد، لتحقيق هدف نبيل بتدبير النفقات العلاجية والدعم اللازم لمرضى الفشل الكلوي المعسرين وتخفيف المعاناة عن أسرهم، من خلال توفير أفضل سبل الرعاية المتكاملة، مشيراً إلى أن تدفق الإسهامات المجتمعية يؤكد أن عمل الخير فعل متأصل في مجتمع الإمارات، وهو نهج مستدام يسير عليه جميع أبناء الوطن أسوة بقيادة الدولة.

وأضاف المهيري أن المبادرة - التي أطلقتها «الإمارات اليوم» بالتعاون معنا، إضافة إلى مؤسسة الجليلة - كانت ثمرة تعاون كبير أسهم في تشجيع مختلف أفراد المجتمع على ترك بصمة وإقامة دور مميز، من أجل تحسين جودة الحياة لمرضى الفشل الكلوي، ومساعدتهم على العودة كأفراد منتجين في المجتمع، مثمناً دور جميع المؤسسات من القطاعين العام والخاص في دفع عجلة المبادرة، وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني: «نشعر بالامتنان والاعتزاز لتحقيق مبادرة (تبرعكم حياة 2) هدفها الإنساني المتمثّل في منح الأمل لـ67 مريضاً بالفشل الكلوي المعسرين، بإجراء عمليات زراعة الكلى، وتمكينهم من أن ينعموا بحياة صحية أفضل».

وأضاف: «هنا لا يسعنا إلا أن نتوجه بجزيل الشكر وعميق التقدير إلى أصحاب الأيادي البيضاء الذين أسهموا بكل عطاء في دعم المبادرة، كما نشكر شركاءنا في هذه الحملة: جريدة (الإمارات اليوم) ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، على دعمهما وعملهما الدؤوب في إنجاح المبادرة، ما يؤكد قيمنا المشتركة في العطاء، والمشاركة المجتمعية».

وقدّم رئيس تحرير «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله، الشكر إلى كل من أسهم في دعم مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، سواء للمؤسسات الحكومية أو الخاصة أو الأفراد، موضحاً أن المبادرة حققت هدفها في توفير الدعم الكامل لعلاج وإجراء عمليات زراعة كلى لـ67 مريضاً يعانون الفشل الكلوي، بكلفة بلغت 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، وحققت المبادرة هدفها بفضل تبرع ثماني مؤسسات و20 متبرعاً من أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن هذه المبادرة تأتي في سياق المبادرات الاجتماعية الإنسانية التي دأبت «الإمارات اليوم» على تنفيذها منذ سنوات، مؤكداً أن «تبرعكم حياة 2» لاقت نجاحاً واسعاً، خصوصاً أنها تهدف في المقام الأول إلى زراعة الكلى وعلاج مرضى في حالة حرجة، ولا يملكون كلفة العلاج التي تصل إلى 689 ألف درهم للمريض الواحد.

شهد وعبدالباسط وهشام.. أول 3 مستفيدين

تعد الإيرانية (شهد - 12 عاماً) أول مريضة استفادت من مبادرة «تبرعكم حياة 2»، بمستشفى الجليلة التخصصي للأطفال في دبي.

أما اليمني (عبدالباسط - 50 عاماً) فثاني مريض يخضع لعملية زراعة كِلية في مستشفى ميدكلينيك بدبي، كما خضع المريض الثالث (هشام محمد - سوداني - 45 عاماً) لعملية زراعة كِلية في مستشفى دبي.

كلفة زراعة الكلى

تبلغ كلفة إجراء عملية زراعة كِلية 689 ألف درهم، وتولى مستشفى الجليلة للأطفال إجراء العمليات الجراحية للأطفال المشمولين بالمبادرة، كما تولى مستشفى دبي، ومستشفى ميدكلينيك المدينة في دبي إجراء جميع عمليات زراعة الكلى للمرضى البالغين المشمولين بالمبادرة.

. «الإمارات اليوم» أطلقت الموسم الثاني من المبادرة، بالتعاون مع مؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، و«إسلامية دبي».

. 15 طفلاً، وخليجيان، و24 عربياً، و33 آسيوياً، وستة أوروبيين وإفريقيان، استفادوا من المبادرة

. 7.5 ملايين درهم تبرع مواطن واحد من دبي لعلاج 15 طفلاً، وسددت «إسلامية دبي» أربعة ملايين درهم، و«أوقاف دبي» مليون درهم.