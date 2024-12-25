«بيت الخير» تنفق 66 مليون درهم على المشروعات ذات الطابع الاجتماعي

أعلنت «جمعية بيت الخير» إنفاق 66 مليوناً و67 ألفاً و93 درهماً خلال 2024 على المشروعات ذات الطابع الاجتماعي، من أصل 133 مليوناً و618 ألفاً و323 درهماً أنفقتها الجمعية حتى نهاية نوفمبر، انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية تجاه أكثر الناس حاجة واستحقاقاً في الدولة، وتجسيداً لاستراتيجيتها 2022-2026 التي تنفذها عبر حزمة من مشروعات التكافل والتلاحم المجتمعي، بما يواكب الأجندة الوطنية ومسيرة التنمية الاجتماعية.

ويعزز هذا التوجه بتجديد حصول الجمعية على شهادة الآيزو للمسؤولية المجتمعية للمرة الرابعة على التوالي.ويُعدّ تحسين المستوى المعيشي للأسر المواطنة الأقل دخلاً في مقدمة أولويات «بيت الخير»، حيث أنفقت 11 مليوناً و510 آلاف و500 درهم، دعماً نقدياً قُدِم بشكل شهري لنحو 1000 أسرة، شملت أسر الأيتام المواطنين الذين خُصص لهم 6 ملايين و515 ألفاً و876 درهماً، كما دعمت الجمعية الأسر المتعففة بمبلغ 8 ملايين و304 آلاف و709 دراهم في صورة مواد غذائية، فضلاً عن إنفاق 9 ملايين و24 ألفاً و700 درهم، دعماً غذائياً إضافياً من خلال المشروعات الرمضانية، وقدمت دعماً لإسكان 705 أسر، بلغ 19 مليوناً و133 ألفاً و286 درهماً، أسهم في استكمال بناء سكنهم أو تسديد قروضهم السكنية أو ما تراكم عليهم من إيجار، إضافة إلى تأثيث بيوتهم وتزويدها بالأجهزة المنزلية والإلكترونية الأساسية.

وأسهمت الجمعية في دعم مسيرة الرعاية الصحية من خلال مشروع «علاج» الذي أنفق 6 ملايين و840 ألفاً و849 درهماً، لعلاج 539 مريضاً محتاجاً، اضطروا لإجراء عمليات جراحية أو شراء أجهزة طبية ضرورية أو الحصول على أطراف اصطناعية أو أدوية باهظة الثمن، كما أسهمت «بيت الخير» في دعم تعليم الطلبة المحتاجين بمبلغ 4 ملايين و737 ألفاً و173 درهماً، لنجدة 123 طالباً أغلبهم من الجامعيين، كادوا يفقدون فرصتهم ويُحرمون من مواصلة تحصيلهم المدرسي والأكاديمي، فسددت عنهم الرسوم المتأخرة، وزودتهم بأجهزة اللاب توب والآيفون الضرورية لمتابعة مساقاتهم التعليمية.

وتابعت «بيت الخير» مساعيها لرفع المديونيات عن مواطنين حبسوا بسببها، وإطلاق سراحهم من خلال مشروع «الغارمين» بتسديد 4 ملايين وتسعة آلاف و479 درهماً عن 93 غارماً، ليعودوا إلى أسرهم وأبنائهم لبدء حياة جديدة، كما أطلقت الجمعية مشروع «ملابس» منذ 2011، وأسهم في تنظيف البيئة من أطنان الملابس المستعملة والمقتنيات الشخصية والجلدية، التي تُباع لشركات التدوير وينفق ريعها على التعليم والأغراض الخيرية الأخرى.

. 6.8 ملايين درهم أنفقتها الجمعية لعلاج 539 مريضاً محتاجاً، و4 ملايين درهم لسداد ديون 93 غارماً.