«الهلال الأحمر» تطلق حملة كسوة الشتاء في شبوة اليمنية

أطلقت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أمس، حملة «كسوة الشتاء» في عدد من المناطق النائية والصحراوية في محافظة شبوة اليمنية، بهدف توفير الملابس والاحتياجات الشتوية الضرورية للأسر الأشد فقراً، والنازحين، والبدو الرحّل، الذين تأثروا بموجة البرد القارس التي تجتاح المحافظة. وتأتي هذه الحملة استجابة فورية لاحتياجات السكان في عدد من مناطق محافظة شبوة، وتعكس التزام «الهلال الأحمر الإماراتي» مبدأ التضامن الإنساني ورعاية الفئات الأكثر حاجة. وأشاد الشيخ راجح سعيد باكريت، عضو هيئة الرئاسة بالمجلس الانتقالي الجنوبي، بالجهود الإنسانية والإغاثية المتواصلة لدولة الإمارات العربية المتحدة في اليمن، عبر ذراعها الإنسانية والخيرية، هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في تقديم المساعدات الإنسانية للأسر الأشد فقراً والمتضررين من موجة البرد القارس الذين يواجهون ظروفاً معيشية صعبة، وبما يسهم في تخفيف العبء عن المواطنين هناك، وتحسين ظروف حياتهم.

بدوره، أفاد مدير الهلال الأحمر الإماراتي في شبوة، ماجد بن سريع، بأن الحملة تستهدف 1520 فرداً.

وعبّر المستفيدون من المساعدات عن شكرهم وامتنانهم لـ«الهلال الأحمر الإماراتي» على دعمها المستمر وإسهامها في تخفيف معاناتهم، وأكدوا أن هذه المساعدات ستسهم في توفير الحماية والدفء لأطفالهم خلال فصل الشتاء.

. «الحملة» تعكس التزام «الهلال الأحمر الإماراتي» بمبدأ التضامن الإنساني.