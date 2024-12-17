19.1 مليون درهم مساعدات «بيت الخير» لدعم الإسكان

أعلنت «بيت الخير» أن مساعدات دعم الإسكان التي قدمتها لمستحقيها، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية نوفمبر الماضي، بلغت 19 مليوناً و133 ألفاً و286 درهماً، شملت 1854 أسرة.

وأضافت أن أنواع الدعم المقدّم تنّوعت وفقاً للاحتياجات السكنية للأسر المستفيدة.

وذكر مدير عام «بيت الخير»، عابدين طاهر العوضي، أن «المساعدات السكنية تأتي ضمن برنامج (حافز)، الذي يعمل على تقديم قيمة مضافة لدعم الحياة المعيشية للأسر المتعففة، تجعلها أكثر أماناً واستقراراً، وتمكنها من الالتفات لتطوير مستقبلها، بعد توفير ما أمكن من سبل الحياة الكريمة والمطمئنة».

وأفاد بأنّ «معظم مساعدات دعم الإسكان التي قدمتها (بيت الخير) ذهبت لمشروع إيجار المنزل، لدعم العاجزين عن سداد الإيجار بقيمة 10 ملايين و873 ألفاً و399 درهماً، كما دعمت الجمعية بعض الأسر في تأثيث بيوتها بقيمة مليونين و398 ألفاً و295 درهماً، واستمرّت في دعم أسر الشباب لاستكمال بناء منازلهم، بقيمة مليونين و145 ألفاً و981 درهماً، وأنفقت ثلاثة ملايين و715 ألفاً و611 درهماً لصيانة منازل الأسر التي تقطن في بيوت بحاجة إلى ترميم، ودعمها في شراء المستلزمات المنزلية الأساسية، وسداد مستحقات الماء والكهرباء والصرف الصحي، بما يضمن توفير سبل الحياة المستقرة لهذه الأسر».

وأشار مدير عام الجمعية إلى آلية استقبال طلبات المساعدات السكنية، التي تتم من خلال الموقع الإلكتروني، وفقاً لنظام الجمعية الذي ينص على توفير المستندات المطلوبة، لدراسة الطلب من خلال لجنة متخصصة لتقرير المساعدة لأكثر الناس حاجة، في الوقت والطريقة المناسبين.