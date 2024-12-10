«تحقيق أمنية» تعالج الأطفال المصابين بأمراض خطرة

نظّمت مؤسسة «تحقيق أمنية» حفلاً مميزاً تحت عنوان «القوة والأمل»، في أحد فنادق أبوظبي، عُقد خلاله مزاد لعدد من مقتنيات «الفورمولا1»، وخُصصت عائداته لعلاج الأطفال المصابين بأمراض خطرة، بحضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» العالمية، لوتشيانو مانزو، والرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية» الإماراتية، هاني الزبيدي، وفريق عمل المؤسسة.

وشهد الحفل عدد من أطفال المؤسسة وعائلاتهم، ما أضفى على المناسبة طابعاً إنسانياً مؤثراً ومفعماً بالإلهام.

وكان أبرز محطات الحفل مزاداً حصرياً لعدد من مقتنيات «الفورمولا1»، عرض قطعاً مميزة وخوذات سباق موقّعة من مشاهير، ومقتنيات للفرق، وخُصصت عائدات المزاد لتحقيق أمنيات المزيد من الأطفال الذين يعانون أمراضاً خطرة.

وعكس الحفل التزام المؤسسة الراسخ بنشر الفرح والأمل، كما استمتع الضيوف بأمسية مملوءة بالترفيه والقصص المؤثّرة وروح العطاء.

وفي كلمته خلال الحفل، أكّد لوتشيانو مانزو الرسالة العالمية لمؤسسة «تحقيق أمنية»، قائلاً: «كل أمنية نحققها تمنح الأطفال وعائلاتهم أملاً وقوة، وحفل الليلة دليل على قوة المجتمع وكرمه في خلق لحظات تغيّر الحياة».

وأعرب هاني الزبيدي عن امتنانه للحضور والداعمين، وقال: «نحن ممتنون للغاية لدعم شركائنا والمجتمع، الذي جعل هذا الحدث ناجحاً. معاً، يمكننا مواصلة رسم الابتسامة على وجوه الأطفال الذين يواجهون أمراضاً خطرة، وإلهامهم لحلم يتجاوز واقعهم». كما عبّر الزبيدي عن خالص شكره وتقديره للوتشيانو مانزو على حضوره لهذا الحفل الخيري، ما يعكس دعمه المستمر لرسالة المؤسسة الإنسانية. وأشاد أيضاً بالجهود المتميّزة التي بذلها فريق العمل، وأكد تقديره لدعمه المتواصل ومساهمته الفاعلة في تحقيق أهداف المؤسسة واستراتيجيتها الإنسانية النبيلة، والمتمثلة في تحقيق أمنيات الأطفال المرضى ومنحهم الأمل والقوة.