معهد برجيل للأورام يستقبل المرضى من دون حجز مسبق

أطلقت إدارة معهد برجيل للأورام بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي الخدمة المتميزة لاستقبال مرضى الأورام من دون حجز موعد مسبق، ضمن شبكة مرافق الأورام التابعة للمعهد، والموزعة في أبوظبي والعين والظفرة ودبي والشارقة، وذلك بهدف تسهيل وصول مرضى الأورام في الدولة للخدمات الصحية اللازمة التي تسهم في تحسين جودة حياتهم، وتمكينهم من الحصول على الاستشارات والخدمات الطبية العلاجية اللازمة المقدمة من الطبيب المختص في اليوم ذاته، ومن دون حجز مسبق.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمعهد برجيل للأورام، البروفيسور حميد بن حرمل الشامسي، أن هذه الخدمة جاءت من منطلق الحرص على تلبية احتياجات المرضى المتنامية، في ظل حاجة مرضى الأورام بشكل خاص إلى المتابعة المستمرة مع الطبيب، لأن مرض السرطان بطبيعته قد يتطور سريعاً في بعض الأنواع إذا لم يشخّص مبكراً، كما أن مريض الأورام يحتاج إلى خطة علاجية ودوائية تستوجب المتابعة والتحديث المستمرين، فقد تطرأ على حالة المريض تغيرات وتطورات صحية، ما يجعله بحاجة إلى الحصول على استشارة طبية من المتخصصين في أقرب وقت.

وأكد أن هذه الخدمة تسهم في تخفيف الضغوط النفسية التي يشعر بها مريض السرطان، كما أن إجراء التشخيص والعلاج الدقيق المبكر سيجعل نسبة الشفاء مرتفعة جداً.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«برجيل القابضة»، جون سونيل: «يستقبل الموظفون بعيادات الأورام ضمن مستشفيات برجيل المرضى بناءً على خطة منظمة، لتوزيعهم على الأطباء داخل العيادات بشكل يضمن عدم الانتظار المطول، وتتعاون جميع الأقسام المتعلقة بقسم الأورام، كقسم الأشعة والعلاج الإشعاعي والعلاج الكيماوي والصيدلية، لتقديم الدعم اللازم وتسهيل إتمام الخدمة للمرضى».