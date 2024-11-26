«أوقاف دبي» تتوسع في الربط الإلكتروني لأنظمة بيانات الوصايا

أعلنت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي عن توسيع شبكة عمليات الربط الإلكتروني، بهدف تنظيم بيانات سجل الوصايا وحصرها وتنفيذها، بالتعاون مع الجهات المعنية، ودعم استراتيجية التحول الرقمي الشامل في دبي.

وناقش الاجتماع الدوري الخامس لعام 2024 لمجلس إدارة المؤسسة، برئاسة رئيس مجلس الإدارة، عيسى الغرير، وبحضور الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع، وأعضاء مجلس الإدارة، إجراءات الربط الإلكتروني مع محاكم دبي بهدف توفير الربط الإلكتروني للمؤسسة لنظام بيانات الوصايا الصادرة بها أحكام أو قرارات من محاكم دبي، ومشروع تنفيذ الوصايا ونقل تبادل المعلومات مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

واستعرض الاجتماع موازنة «أوقاف دبي» لعام 2025، وجرى الاطلاع على أهم المشاريع المنجزة وقيد التنفيذ. وأكد عيسى الغرير أن مشاريع الربط الإلكتروني مع الجهات المعنية لتحسين نظام سجل الوصايا يسهل عملية تقديم طلب الوصايا وتنفيذها ومتابعتها، ويجعل عمليات تسجيل الوصايا أكثر سرعة ومرونة.

من جانبه، قال الأمين العام للمؤسسة، علي المطوع: «نحرص على توطيد سبل التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من الجهات الحكومية، بما يسهم في توفير الخدمات الملائمة للفئات المجتمعية المختلفة، من خلال إجراء عمليات الربط الإلكترونية لتبادل البيانات والمعلومات، وتقديم خدمات شاملة ومتكاملة، عبر تبسيط الإجراءات، وتقديم البيانات كافة مرة واحدة، ومن مصدر واحد».