«دبي الإسلامي» يطلق حملة «بالعلم نرتقي» بـ 12 مليون درهم

أطلق بنك دبي الإسلامي، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، أول من أمس، حملة «بالعلم نرتقي» التي تستمر حتى 28 فبراير 2025، بقيمة 12 مليون درهم.

وتشارك الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية في الحملة الهادفة إلى بناء مجتمع أكثر ازدهاراً وتمكيناً من خلال التعليم، حيث تشمل أهدافها توفير فرص تعليم عالية، حيث تولي المبادرة اهتماماً خاصاً لدعم الطلاب من ذوي الدخل المحدود.

ويأتي دعم بنك دبي الإسلامي لحملة «بالعلم نرتقي»، بالتوافق مع مبادئ البنك والتزامه كمؤسسة مصرفية مسؤولة تجاه تنمية المجتمع، من خلال دعمه للمبادرات الخيرية، والشراكة مع المؤسسات المجتمعية، بهدف ترك أثر إيجابي في الفرد والمجتمع، ما يدعم التنمية المجتمعية والاقتصادية للبلاد.