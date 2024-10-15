مليون درهم من «تراحم الخيرية» دعماً لـ «تبرعكم حياة 2»

أسهمت مؤسسة تراحم الخيرية في دبي بمبلغ مليون درهم لمصلحة مبادرة «تبرعكم حياة 2» في موسمها الثاني، التي تتبناها صحيفة «الإمارات اليوم»، ومؤسسة الجليلة التابعة لـ«دبي الصحية»، ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، لعلاج وزراعة الكلى لـ67 مريضاً بالفشل الكلوي ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى.

وتهدف مبادرة «تبرعكم حياة» في موسمها الثاني إلى جمع مبلغ 46 مليوناً و157 ألفاً و970 درهماً، كُلفة علاج 67 شخصاً يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى عمليات زراعة كلى لهم، وذلك من خلال تحفيز القطاع الخاص ورجال الأعمال وأفراد المجتمع على تبنّي هذه المبادرة، وتقديم الدعم اللازم للفئة المستهدفة منها.

وتضم المبادرة قائمة من مرضى الفشل الكلوي الذين يحتاجون إلى زراعة الكلى، وتشمل 15 طفلاً و52 بالغاً، من مختلف الجنسيات، بينهم خليجيون، و24 من جنسيات دول عربية، و33 آسيوياً، وستة من جنسيات دول أوروبية، واثنان من دولتين إفريقيتين.

وبلغ حجم التبرعات لهذه المبادرة، منذ إطلاقها قبل ثلاثة أسابيع حتى الآن، 14 مليوناً و800 ألف درهم، تكفي لعلاج وزراعة كلى لـ26 مريضاً، إذ سددت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي أربعة ملايين درهم، ومؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر بدبي مليون درهم، ومتبرع سدد مبلغ 7.5 ملايين درهم، وشركة الوليد للعقارات سددت 300 ألف درهم، والمصرف العربي للاستثمار والتجارة الخارجية مبلغ مليون درهم، ومؤسسة تراحم الخيرية مبلغ مليون درهم.

وسيتم إجراء العمليات لهم في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، ومستشفى دبي، ومستشفى ميديكلينيك المدينة في دبي.

وقال المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك: إن «إدارة المؤسسة تسير بمنهجها المعهود في دعم المبادرات المجتمعية في دولة الإمارات، خصوصاً تلك المبادرات التي تترجم سياسة القيادة في العمل الخيري الإنساني والتكاتف المجتمعي، إذ ارتأت المؤسسة الإسهام في مبادرة (تبرعكم حياة2) في موسمها الثاني بمبلغ مليون درهم، إيماناً منها بدعم مثل هذه المبادرات المجتمعية، التي تصبّ في المصلحة العامة».

وأضاف أن المؤسسة حريصة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة إلى مد يد العون للمحتاجين، وتعزيز أطر التكافل بين أبناء المجتمع، وتقديم رسالتها الإنسانية والتفاعل الإيجابي مع التحديات، لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة من أجل تلاحم المجتمع واستقراره.

وقدم المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر محمد الزرعوني، الشكر لكل من أسهم في دعم مبادرة «تبرعكم حياة 2»، المبادرة الوطنية المجتمعية الرائدة، سواء من المؤسسات أو الأفراد، منوهاً بدعم مؤسسة تراحم الخيرية للمبادرة بمليون درهم.

وأضاف «نسعى جاهدين من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز التعاون المشترك، وتنمية روح التكافل الاجتماعي، التي تمثل إحدى الركائز الأساسية في دعم المرضى، وفتح نافذة أمل جديدة لهم، وتحقيق الأهداف المشتركة في العمل الخيري الإنساني».

وأشار أن «مؤسسة الجليلة تحرص على أن تكون ذراع الخير في العمل الخيري»، لافتاً إلى أن الإسهام في هذه المبادرة الوطنية، يرفع المعاناة عن كاهل المرضى الذين يعانون الفشل الكلوي، ويحتاجون إلى الوقوف بجانبهم في إجراء عمليات زراعة الكلى لهم.

وأعرب عن تقديره لإسهام مؤسسة تراحم الخيرية دعماً لـ«تبرعكم حياة2» في موسمها الثاني، وما له من آثار إيجابية في خدمة المجتمع، وتجاوز المعوقات التي تؤثر في استقرار العديد من المرضى وأسرهم، وإنقاذهم من الفشل الكلوي.

وقال رئيس تحرير صحيفة «الإمارات اليوم»، إبراهيم شكرالله: إن «الصحيفة حريصة على تنفيذ خطتها الاستراتيجية المجتمعية الهادفة إلى مد يد العون، وتعزيز أطر التكافل بين أبناء المجتمع، وتقديم رسالتها الإنسانية في منح المرضى فرصة جديدة للحياة والتفاعل الإيجابي مع التحديات التي يواجهونها، لتحقيق الأهداف الطموحة للمبادرة من أجل تلاحم المجتمع واستقراره».

وأضاف أننا «نشكر مؤسسة تراحم الخيرية على مساهمتها النبيلة في دعم مبادرة (تبرعكم حياة2) بمبلغ مليون درهم، وهذا الأمر ليس بغريب على المؤسسة الداعمة لمبادرات الصحيفة المجتمعية»، مشيراً إلى أن «مبلغ التبرعات وصل إلى 14 مليوناً و800 ألف درهم، تكفي لعلاج وزراعة الكلى لـ26 مريضاً».

وأوضح أن «المبادرة أكملت يومها الـ21 منذ انطلاقتها، وحققت رقماً جيداً في حجم التبرعات لهذه المبادرة المجتمعية».