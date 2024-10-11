34 ألف درهم متأخرات إيجارية على «أبوجودت»

يواجه «أبوجودت» (فلسطيني - 49 عاماً) ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد 34 ألف درهم متأخرات إيجارية للمسكن الذي يقطنه مع أفراد أسرته في إمارة عجمان.

وروى «أبوجودت» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «حصلت على فرصة عمل في الدولة بالقطاع الخاص عام 1984، وكنت أتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 16 ألفاً و300 درهم، وبعد مرور ثلاث سنوات، قررت إحضار زوجتي حتى تكون قريبة مني، وتمكنت من توفير حياة كريمة ومستقرة لأسرتي، وتدبير ضروريات الحياة من مسكن ومأكل ومشرب وملبس وتعليم».

وأضاف: «لم أتوقع أن الأمور ستنقلب رأساً على عقب، ففي عام 2021 أغلقت الشركة نشاطها وأنهت خدماتي، وبدأت أصرف من الأموال التي جمعتها خلال سنوات عملي، إلى أن انتهت جميع مدخراتي، وأصبحت عاجزاً كلياً عن سداد المتأخرات الإيجارية للسكن الذي أقطن فيه مع أسرتي المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل) ووالدتي الكبيرة في السن».

وأكمل «أبوجودت»: «بذلت قصارى جهدي في البحث عن فرصة عمل جديدة أو مؤقتة، لكن جميع محاولاتي باءت بالفشل، واضطررت إلى تلقي بعض المساعدات من الأهل والأصدقاء، لتوفير احتياجات الأسرة الأساسية».

وتابع: «حاولت شرح الوضع المادي المتردي الذي أمر به لمالك المسكن، لمراعاة ظروفي المالية ومنحي فرصة أخرى حتى أتمكن من توفير ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات الإيجارية، إلا أنه رفض، ولجأ إلى المحكمة».

وأعرب «أبوجودت» عن خوفه وقلقه الشديد على أسرته، بعد أصبحت من دون معيل أو مصدر دخل ثابت، آملاً من أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون ومساعدته في سداد المتأخرات الإيجارية المتراكمة على عاتقه، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

. «أبوجودت» فقد وظيفته وأصبحت أسرته من دون مصدر دخل ثابت.