متبرع يتكفل بتجديد بطاقات التأمين الصحي وتسوية المتأخرات الدراسية لـ «أبومختار»

تكفل متبرع بمساعدة «أبو مختار» على سداد المتأخرات الدراسية وتجديد بطاقات التأمين الصحي بمبلغ 12 ألفاً و821 درهماً، بعد مناشدته المساعدة على سداد المتأخرات الدراسية المترتبة على ابنيه وبطاقات التأمين الصحي.

ونسق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في تحويل مبلغ التبرع للجهات المستفيدة.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت الأسبوع الماضي قصة معاناة «أبو مختار» في عدم قدرته التكفل بمبلغ المتأخرات الدراسية والضمان الصحي، وأعرب عن سعادته وشكره العميق للمتبرع ووقفته معه في ظل الظروف التي يمر بها.

وجاءت مناشدة «أبومختار» بعد أن عجز عن تجديد بطاقات الضمان الصحي لأفراد أسرته، والمتأخرات الدراسية لابنيه، بمبلغ 12 ألفاً و821 درهماً، في ظل أن اثنين من أبنائه يعانيان أمراضاً مزمنة، وزوجته تعاني إصابتها بجلطة دماغية، وتحتاج إلى متابعة طبية مستمرة في مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي. وناشد الأب من يساعده على تجديد بطاقات التأمين الصحي، ودفع المتأخرات الدراسية لابنيه، في ظل توقفهما عن الدراسة.

وأضاف «أبومختار»: «أحد أبنائي «مختار» يعاني نقصاً شديداً في صبغة الجسم، يؤثر على العينين، لدرجة أنه لا يتحمل أي مصدر للضوء، وتصبح الرؤية لديه معدومة تماماً، ويكون جسمه شديد الحساسية، ويكون شعر الجسم مائلاً إلى اللون الأبيض، فضلاً عن إصابته بأمراض مزمنة، ويحتاج إلى علاج ومتابعة مستمرة في العيادات التخصصية، فضلاً عن أن لديّ ابنة تعاني إصابتها بمرض الربو، وتحتاج أيضاً إلى متابعات طبية مستمرة».

وتابع «أبو مختار» «ظروفي المالية الصعبة التي أمر بها لا تسمح لي بتجديد بطاقات الضمان الصحي لهم، ولا أعرف ما العمل في ظل حاجتهم الماسة للعلاج والمتابعة الطبية، علماً بأن ابنيّ متوقفان عن الدراسة، ولم يلتحقا بالعام الجديد، نظراً لأن عليهما متأخرات دراسية منذ العام الماضي بمبلغ 6121 درهماً، وأصبحت حائراً، في ظل أنني عاطل عن العمل، وحاولت جاهداً البحث عن عمل في جهات خاصة ولم أوفق، وليس لي مصدر دخل سوى عمل فردي كمندوب لتوصيل الأغراض، لأوفر قوت يوم أسرتي، ومالك السكن أصبح يهددني باللجوء إلى القضاء، لتعثري في سداد الإيجار منذ تسعة أشهر».