«أبومحمد» يحتاج إلى أدوية بـ 21.7 ألف درهم لمدة عام

أصيب (أبومحمد - 71 عاماً) بسرطان القولون منذ ثلاث سنوات، ما أدى إلى معاناته مشكلات صحية أخرى، منها ارتفاع ضغط الدم بشكل دائم، وإصابته بمرض السكري، فضلاً عن مشكلات في العيون والعظام.

ويحتاج المريض، الذي يتعالج في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، إلى أدوية خاصة لمدة عام بكُلفة تبلغ 21.7 ألف درهم، لكن إمكاناته المالية وظروفه الصحية لا تسمحان له بتدبير المبلغ، لذا تناشد أسرته أهل الخير مساعدتها على دفع كُلف العلاج.

وروت زوجة المريض، قصة معاناة زوجها مع المرض، قائلة إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ نحو ثلاثة أعوام، بعد أن شعر بألم شديد في بطنه، وعدم قدرته على الأكل والشرب مع الاستفراغ، مضيفة: «في بداية الأمر اعتقدنا أنه مصاب بتسمم غذائي، وعندها اتصلنا بالإسعاف، وتم أخذه على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية».

وتابعت زوجة (أبومحمد): «بعد معاينة الطبيب لزوجي، طلب منا إجراء فحوص وتحاليل للدم، التي أظهرت أنه يعاني ورماً في المعدة، ويجب أخذ خزعة من الورم، للتأكد هل هو ورم حميد أم خبيث».

وقالت إن «الطبيب سمح له بالخروج من المستشفى، وإعطائه بعض الأدوية والمسكنات، حتى ظهور نتيجة فحص الخزعة، ونصحه بممارسة رياضة المشي كل يوم»، مشيرة إلى أنه بعد ذلك بدأت حالته تتحسن تدريجياً مع التزامه بأخذ الأدوية.

وأضافت: «بعد أسبوعين تلقينا اتصالاً من المستشفى، يخبروننا بضرورة إحضار زوجي إلى المستشفى، حيث تبيّن أنه مصاب بورم سرطاني في القولون، ولابد بالبدء بالعلاج الكيماوي فوراً، وبعدها سيقرر الطبيب، متى سيتم استئصال الورم».

وأكدت (أم محمد) أن زوجها ظل مواظباً على جلسات العلاج الكيماوي حتى تعافى من المرض، لكن منذ أشهر قليلة انتكست الحالة مرة أخرى.

وتابعت: «إثر ذلك نقلناه إلى قسم الطوارئ في المستشفى، حيث بيّنت الفحوص أنه لديه ارتفاع شديد في ضغط الدم، كما أنه مصاب بمرض السكري، إضافة إلى أنه يعاني نقصاً حاداً في (الفيتامينات)، وضعفاً في النظر».

وقالت (أم محمد): إن الطبيب أوضح لها أن زوجها أصبح يعاني الأمراض المزمنة بعد علاجه من السرطان، وأنه بحاجة إلى متابعة مستمرة، وإلى أخذ أدوية بشكل منتظم، وإلا فإنه سيعاني مضاعفات عدة، ما يشكل خطراً على حياته.

وأشارت إلى أنه في السابق كان زوجها يمتلك تأميناً صحياً، يغطي كُلف علاجه من السرطان، لكن حالياً ليس لديه أي تأمين.

وأوضحت زوجة المريض، أن كُلفة الأدوية لعلاج «الضغط» و«السكري» و«الكوليسترول»، إضافة إلى الأدوية الخاصة للوقاية من السرطان في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية لمدة عام، تبلغ 21 ألفاً و740 درهماً، مؤكدة عجز الأسرة التام عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من كُلف العلاج.

وأضافت أن ابنها الكبير هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ستة أفراد، ويعمل بإحدى الجهات الحكومية في أبوظبي براتب 6000 درهم، يدفع منه 3000 درهم للإيجار، مناشدة أهل الخير مساعدتهم على تدبير كُلفة علاج زوجها.

• المريض يبلغ من العمر 71 عاماً.. وليس لديه أي تأمين صحي.