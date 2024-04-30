متبرّع يسدد 35 ألف درهم كُلفة علاج كيماوي لـ «أحمد»

تكفل متبرّع بسداد 35 ألف درهم، كُلفة علاج المريض (أحمد - 35 عاماً)، الذي يعاني إصابة بسرطان دم من نوع نادر، ويحتاج إلى جلسات علاج كيماوي مكثفة، تبلغ كُلفتها 35 ألف درهم، وحال وضعه المالي الصعب دون قدرته على تدبير المبلغ.

وأعرب المريض (أحمد) عن شكره للمتبرّع، مثمناً وقفته معه، في ظل الظروف الصحية والمالية الصعبة التي يمر بها، مؤكداً أن هذه المبادرة الطيبة ليست غريبة على أهل الإمارات الذين يقدمون كل يوم نموذجاً متميزاً في مدّ يد العون والمساعدة لكل محتاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرع ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت أخيراً، قصة معاناة الشاب (أحمد) مع المرض، الذي قال إنه حضر إلى الدولة للعمل والاستقرار في مارس من عام 2022، حيث عمل في إحدى الجهات الخاصة، وكانت أمور حياته مستقرة، ولا يعاني أي شيء، ولا يشكو أي أمراض.

وأضاف: «في مارس من عام 2023، بدأت أشعر بارتفاع درجة حرارة جسمي، مع سعال شديد، وآلام في الجانب الأيسر من الصدر، وتم نقلي إلى قسم الطوارئ في مستشفى دبي».

وتابع: «أظهرت نتائج الفحوص والتحاليل وجود هبوط عام في كل عناصر الدم، ونصحني الطبيب بإجراء فحص لنخاع العظم، حيث مكثت في المستشفى 25 يوماً لتلقي العلاج اللازم»، مشيراً إلى أنه تبيّن من فحص عينة النخاع، وجود نوع نادر من سرطان الدم الحاد.

وأفاد بأن الفريق الطبي المختص في الأورام بمستشفى دبي، وضع له خطة علاجية عاجلة، نظراً لوضعه الصحي، موضحاً أن الخطة تبدأ بالخضوع لجلسات علاج كيماوي مكثفة، ثم الخضوع لاختبارات نخاع العظام.

وقال إن الأطباء أكدوا ضرورة البدء في تلقي العلاج بأسرع وقت، لافتاً إلى أنه أخذ ثلاث جلسات علاج كيماوي حتى الآن، بعد أن تكفلت إحدى الجهات الخيرية بكُلفتها. وأضاف أنه بحاجة إلى مواصلة جلسات العلاج التي تبلغ كُلفتها 35 ألف درهم.

وأشار (أحمد) إلى أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من زوجة (ربة منزل) وثلاثة أطفال.