«أم محمد» تحتاج إلى أدوية بـ 32 ألف درهم

تعاني المريضة (أم محمد-50 عاماً) التهاب الكبد الوبائي «B»، وتحتاج إلى أدوية كُلفتها 32 ألف درهم، للسيطرة على حالتها الصحية التي تتدهور يوماً بعد آخر، وفق مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، حيث تخضع للمتابعة الطبية.

وتروي المريضة (أم محمد) قصتها لـ«الإمارات اليوم»، قائلة: «كنت أعاني منذ سنوات، فشلاً كلوياً، وكنت أتردد إلى المستشفيات، لإجراء غسيل كلوي، لكن للأسف بعد رحلة علاجية، قال الأطباء إنني بحاجة ماسّة إلى زراعة كلى، ولله الحمد والمنّة وفقت في إجراء عملية زراعة الكلى وتكللت بالنجاح، وأصبحت أعيش على الأدوية».

وأضافت: «بعد مدة زمنية من زراعة الكلى، أصبت بأمراض في القلب والعظام، وأصبحت أتردد إلى مدينة الشيخ شخبوط الطبية للعلاج، ولكن في الآونة الأخيرة أصبت بمرض التهاب الكبد الوبائي من نوع (B) بعدما خضعت لفحوص وتحاليل طبية أُجريت لي في مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وبعد النتائج الطبية تبين بأنني بحاجة إلى أدوية لمدة عام، وتبلغ كُلفتها 32 ألف درهم، وهذا مبلغ يفوق إمكانات أسرتي المالية المتواضعة».

وتابعت: «لديَّ بطاقة تأمين صحي، لكنها لا تغطي أدوية التهاب الكبد الوبائي، ولا أعرف ما العمل في ظل الظروف الصحية التي أمر بها».

وأكملت: «زوجي هو المعيل الوحيد لنا، ويعمل في إحدى مؤسسات القطاع الخاص براتب 5500 درهم شهرياً، يسدد جزءاً منه لإيجار السكن، بينما يذهب الباقي لمصروفات الحياة ومتطلباتها المعيشية اليومية، وقد حاول زوجي جاهداً تقديم أوراقي في جمعيات ومؤسسات خيرية ومازلنا ننتظر الرد».

وتناشد المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لها ومساعدتها على تدبير كُلفة الأدوية التي تحتاج إليها في ظل وضعها الصحي المتدهور.

• زوج المريضة هو المعيل الوحيد للأسرة ودخله الشهري بالكاد يغطي مصروفات الحياة المعيشية وإيجار السكن.