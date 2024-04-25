الطفل «سعيد» يحتاج إلى عملية قلب مفتوح مستعجلة

يعاني الطفل (سعيد - ستة أعوام)، عيباً خلقياً في القلب منذ ولادته، لكن حالته الصحية تدهورت في الفترة الأخيرة، وأصيب بضيق تنفس شديد، ما استدعى نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى القاسمي في الشارقة، حيث تلقى العناية اللازمة.

وأكدت التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى، أن المريض بحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح مستعجلة، بكُلفة إجمالية تبلغ 40 ألف درهم، لكن ظروف أسرته المالية لا تسمح لها بدفع ولو جزءاً بسيطاً من كُلفة علاج الطفل، لذا تناشد أسرته أهل الخير مساعدتها ومد يد العون لها.

وحسب التقارير التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، فإن الطفل أُدخل إلى قسم الطوارئ في المستشفى جرّاء إصابته بضيق شديد في التنفس، وبعد إجراء الفحوص اللازمة، تبيّن أنه يعاني عيباً خلقياً في القلب منذ ولادته، ما يُسمى بـ«ضيق شديد بالصمام الأورطي»، ويحتاج إلى إجراء عملية قلب مفتوح بشكل مستعجل، موضحة أن كُلفة علاج الطفل وإقامته في المستشفى تبلغ 40 ألف درهم.

وروت والدة الطفل (سعيد) قصة معاناة طفلها مع المرض، قائلة: «لاحظت على ابني منذ فترة أنه لا يستطيع الركض مثل بقية الأطفال، لأنه عندما يركض يصاب بتعب شديد، ولا يستطيع التنفس بشكل طبيعي، وعندها أخذته إلى إحدى العيادات القريبة من سكننا، التي أكدت بعد معاينة (سعيد) أن هذا الأمر طبيعي، لأن بنيته ضعيفة، ولأنه يعاني نقصاً في بعض (الفيتامينات)»، مضيفة «تم وصف بعض الأدوية و(الفيتامينات) له، وفعلاً تحسنت حالته قليلاً بعد أخذها»

وتابعت الأم «بعد أسبوع من مراجعتنا العيادة، أصيب ابني فجأة بضيق شديد في التنفس، وفقد الوعي، وقمنا بإسعافه إلى مستشفى القاسمي بالشارقة، للاطمئنان على حالته، وبعد معاينته طلب الطبيب إجراء بعض الفحوص والتحاليل والأشعة المقطعية، وتم وضع الطفل تحت المراقبة الطبية».

وقالت إن «نتيجة الفحوص، أظهرت أن ابني يعاني عيباً خلقياً في القلب، وبحاجة إلى إجراء عملية قلب مفتوح، لإنقاذ حياته، ولابد أن يبقى في المستشفى حتى تستقر حالته».

وأضافت أن (سعيد) بقي في المستشفى لمدة أسبوع، يتلقى العلاجات اللازمة، لكن الطبيب أكد ضرورة إجراء العملية.

وأفادت والدة المريض بأن ظروفهم المالية صعبة جداً، موضحة أن أسرتهم مكونة من ثلاثة أفراد، وزوجها عاطل عن العمل منذ عام ونصف العام، والمعيل الوحيد لهم هو أخوها، الذي يعمل بإحدى الجهات الخاصة براتب شهري قدره 5000 درهم، ويعيل أسرته أيضاً، التي تتكون من أربعة أفراد.

وأكدت (أم سعيد) أنهم عاجزون عن سداد كُلفة علاج ابنها، معربة عن خوفها من خسارة ابنها إذا لم تجرَ له العملية، مناشدة أهل الخير والجمعيات الخيرية مساعدتهم على سداد كُلفة علاج ابنها، وإنقاذ حياته.

• الطفل يعاني عيباً خلقيا في القلب منذ الولادة.