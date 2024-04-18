الطفل «رشيد» يحتاج إلى عملية قلب مفتوح بـ 30 ألف درهم

يعاني الطفل (رشيد - 5 سنوات) ثقباً في القلب، ويحتاج إلى عملية قلب مفتوح بكُلفة 30 ألف درهم في مستشفى القاسمي بالشارقة، ولا تسمح ظروف أسرته المالية بدفع ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف العملية الجراحية.

وروى والد الطفل (رشيد) قصة معاناة ابنه مع المرض، قائلاً: «أصيب ابني منذ فترة بضيق في التنفس، ما أدى إلى فقدانه الوعي، فنقلناه على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالشارقة، حيث أجريت له فحوص وتحاليل طبية، أظهرت وجود ثقب في القلب يؤدي إلى مشكلات صحية خطرة قد تهدد حياته إذا لم يتم علاجه سريعاً».

وأضاف: «مكث ابني في مستشفى القاسمي بالشارقة مدة أسبوع تحت الملاحظة الطبية، وقد أكد الأطباء أنه يحتاج إلى عملية قلب مفتوح بأسرع وقت ممكن، وأكدوا أن التأخير سيعرض حياته للخطر».

وأكمل الأب: «تبلغ كلفة هذا النوع من العمليات الجراحية 30 ألف درهم، كما أكد لي الأطباء المشرفون على حالة ابني في مستشفى القاسمي، وأنا لا أستطيع تدبير هذا المبلغ الكبير، لأن ظروفي المالية صعبة جداً، حيث أعمل موظفاً في شركة خاصة براتب 1200 درهم شهرياً، وأنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من خمسة أفراد، وراتبي بالكاد يلبي متطلبات حياتنا المعيشية من مأكل ومشرب وملبس وإيجار سكن».

ويناشد والد الطفل (رشيد) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير مبلغ العملية الجراحية لابنه في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• والد الطفل هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 5 أفراد، ودخله بالكاد يغطي متطلبات حياتهم المعيشية.