«أم يوسف» تحتاج إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي بـ 14 ألف درهم

تعاني (أم يوسف - 84 عاماً) أمراضاً مزمنة تهدد حياتها، أبرزها السكري وارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى مشكلات صحية في العينين، وتحتاج إلى 14 ألف درهم لتجديد بطاقة التأمين الصحي، والاستمرار في تلقي علاجها في مستشفى توام في العين، فيما لا تسمح إمكانات أسرتها المالية وظروفها الصعبة بتدبير المبلغ.

وتروي ابنة «أم يوسف» قصة معاناة والدتها مع المرض، قائلة: «حالة والدتي الصحية تدهورت كثيراً، حيث تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم، والكوليسترول، ومشكلات صحية في العينين، ما أفقدها القدرة على الرؤية بشكل واضح».

وأضافت: «نتيجة تدهور وضعها الصحي، نقلتُها إلى قسم الطوارئ في مستشفى توام في العين. وبعد معاينة الطبيب المختص لها، طلب منا إجراء فحوص وتحاليل مخبرية أظهرت أن والدتي تعاني ارتفاعاً في ضغط الدم والكوليسترول، إضافة إلى مشكلات صحية أخرى. وقد أكد الطبيب ضرورة الالتزام بتناول أدوية السكري والضغط والكوليسترول بشكل منتظم، مع اتباع نظام غذائي خاص، وممارسة رياضة المشي، تفادياً لمضاعفات تهدد حياتها».

وقالت الابنة: «كان لدى والدتي تأمين صحي يغطي تكاليف أدويتها، لكن منذ ثلاثة أشهر انتهى، ونواجه صعوبة في توفير أدويتها، وحاولنا تجديد بطاقة التأمين الصحي الخاصة بها، لكن دون جدوى، لأنها تحتاج إلى مبلغ 14 ألف درهم ولا نملك منه شيئاً».

وأضافت: «كلفة الأدوية التي تحتاج إليها والدتي لعلاج الضغط وارتفاع الكوليسترول، إضافة إلى الأدوية الخاصة بمرض السكري، باهظة التكاليف بالنسبة لوضعنا المادي المتدهور حالياً، وأعجز أنا وأخي تماماً عن توفير ولو جزءاً بسيطاً من المبلغ، وهي بحاجة ماسّة إلى تجديد بطاقة التأمين الصحي، حتى تتمكن من تلقي العلاجات اللازمة لها».

وتابعت: «أخي هو المعيل الوحيد للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد ووالدتي، وليس لديه مصدر دخل ثابت، حيث يعمل بشكل متقطع، وبالكاد يغطي دخله المتواضع مصروفات حياتنا المعيشية اليومية وإيجار السكن». وتناشد ابنة المريضة أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون لوالدتها، ومساعدتها على تدبير كلفة تجديد البطاقة الصحية لتستطيع متابعة علاجها، والسيطرة على حالتها الصحية التي تسوء يوماً بعد آخر.

• ابن المريضة هو المعيل الوحيد للأسرة المكوّنة من والدته وثلاثة أفراد، وليس لديه مصدر دخل ثابت.