«أم فيصل» تحتاج 20.6 ألف درهم كلفة علاج لمدة عام

تعاني المريضة (أم فيصل - 78 عاماً) مشكلات صحية في القلب منذ سنوات عدة، لكن تلك المشكلات زادت خلال الفترة الأخيرة، ما استدعى علاجها في عيادة القلب بمستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي.

ووفقاً للتقرير الطبي الصادر عن المستشفى، تحتاج (أم فيصل) إلى أدوية خاصة كل شهر للسيطرة على مشكلاتها الصحية، لأنها تعاني إصابتها بأمراض القلب وضيق التنفس، فضلاً عن إصابتها بـ«السكري» وارتفاع الضغط و«الكوليسترول».

وأكد التقرير أن المريضة بحاجة إلى متابعة مستمرة في المستشفى، مشيراً إلى أن تكاليف علاجها تبلغ 20.6 ألف درهم لمد عام.

لكن إمكانات أسرة المريضة المالية لا تسمح لها بتأمين هذا المبلغ، لذا يناشد ابنها أهل الخير مساعدتهم على سداد تكاليف علاج والدته.

وأفاد تقرير المستشفى، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، بأنه منذ فترة تم إدخال المريضة (أم فيصل) إلى قسم الطوارئ، حيث كانت تعاني ضيقاً في التنفس، وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي، وعلى الفور تم إجراء الفحوص اللازمة، التي أظهرت أن لديها فشلاً في القلب، ليتم إنعاشها، وتبقى في المستشفى أسبوعاً تحت الملاحظة الطبية.

وأوضح التقرير أن المريضة لديها في السابق مشكلات صحية في القلب، لكن تمت السيطرة على وضعها الصحي بالأدوية، وتحسنت حالتها، غير أن حالتها تدهورت خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تحتاج إلى علاج وأدوية من نوع خاص لمرض القلب، كونها تعاني «فشل القلب الاحتقاني»، كما أنها تعاني إصابتها بمرض السكري، وارتفاع الضغط و«الكوليسترول»، وتحتاج إلى متابعات وعلاجات مستمرة في المستشفى.

وبيّن أن الكلفة الإجمالية للعلاج تبلغ 20 ألفاً و655 درهماً لمدة عام، لكن المريضة ليس لديها تأمين صحي، وأسرتها تعجز عن توفير تكاليف علاجها.

ويروي ابن المريضة قصة معاناة والدته مع المرض، قائلاً: «كانت والدتي تعاني، منذ سنوات عدة، وجود ألم مستمر في الصدر، وتشعر بالتعب عند أداء أي عمل في المنزل، وعندها راجعنا مستشفى مدينة الشيخ شخبوط في أبوظبي، لإجراء بعض الفحوص، والاطمئنان على وضعها الصحي».

وأضاف الابن، أن نتيجة الأشعة أظهرت أن لدى والدتي قصوراً في عمل القلب، وسيتم إعطاؤها بعض الأدوية، وفي حال عدم استجابتها للأدوية سيتم إجراء عملية جراحية لها.

وتابع ابن (أم فيصل): «خلال الفترة الأخيرة، أصيبت والدتي فجاءة بتعب، وضيق شديد في التنفس، ما استدعى الاتصال بسيارة إسعاف، ونقلها على الفور إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وعند وصولها إلى قسم الطوارئ أغمي عليها، وبعدها تم إنعاشها وإجراء الفحوص اللازمة، التي بيّنت أن لديها ما يسمى (فشل القلب الاحتقاني)، بسبب عدم التزامها بأخذ الأدوية بشكل مستمر».

وقال الابن إن حالة والدته تحسنت بعد أسبوع، وسمح الطبيب بإخراجها من المستشفى، بعد أن وصف لها بعض الأدوية والعلاجات الخاصة لحالتها لمدة عام، بكلفة إجمالية تبلغ 20 ألفاً و655 درهماً. لكنه أكد أن الظروف المالية لأسرته صعبة جداً، ولا تسمح بتدبير المبلغ.

وأفاد بأنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من ستة أفراد، إضافة إلى إعالته لأمه وأبيه، مشيراً إلى أنه يعمل في إحدى الجهات الخاصة في أبوظبي، براتب شهري قدره 4500 درهم، يدفع منه 1000 درهم للأقساط البنكية، وما تبقى يذهب لمتطلبات الحياة اليومية.

وناشد ابن المرضية (أم فيصل) أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على توفير تكاليف علاج والدته.

• المريضة بحاجة إلى أدوية من نوع خاص كونها تعاني «فشل القلب الاحتقاني».