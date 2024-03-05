والد الشاب «أحمد» يعجز عن سداد 12.8 ألف درهم تكاليف علاج ابنه

أصيب الشاب (أحمد - 29 عاماً) بصداع شديد، وعدم وضوح بالرؤية في العين اليسرى، ما استدعى نقله إلى المستشفى، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوص والتحاليل اللازمة أن لديه التهاباً حاداً في العصب البصري في إحدى العينين، وهو مهدد بالعمى في حال عدم العلاج.

وأفادت أسرة الشاب بأنه تمت معالجة ابنها في المستشفى، وفعلاً تحسنت حالته، لكنها أكدت أن وضعها المادي صعب جداً، وليس لديها القدرة على دفع ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج التي بلغت 12 ألفاً و817 درهماً، كما أن ابنها ليس لديه تأمين صحي، مناشدة أهل الخير مد يد العون والمساعدة في سداد فاتورة العلاج.

وأكدت التقارير الطبية، التي حصلت «الإمارات اليوم» عليها من مستشفى القاسمي في الشارقة الذي نُقل إليه المريض (أحمد)، أنه «يعاني تدهوراً في الرؤية بالعين اليسرى، مع صداع شديد، جراء التهاب حاد في العصب البصري للعين اليسرى، ويجب أن يتلقى العلاج بأسرع وقت ممكن».

وجاء في التقارير أن «المريض تلقى العلاجات اللازمة في المستشفى لمدة خمسة أيام، حتى تحسنت حالته، وترتب على ذلك تكاليف علاج بلغت 12 ألفاً و817 درهماً».

ويروي والد المريض (أحمد) لـ«الإمارات اليوم» قصة معاناة ابنه مع المرض، قائلاً: «قبل شهر شعر ابني بصداع شديد، وعدم القدرة على الرؤية بشكل واضح، ما استدعى نقله على الفور إلى قسم الطوارئ في مستشفى القاسمي بالشارقة، كونه الأقرب إلى منزلنا».

وأضاف: «عند مقابلة الطبيب، أخبرناه بالأعراض التي يعاني منها ابني، وطلب منا إجراء الفحوص والتحاليل والأشعة اللازمة، التي أظهرت نتيجتها أن (أحمد) مصاب بالتهاب في العصب البصري بالعين اليسرى، ومهدد بالعمى».

وتابع الأب أن «الطبيب طلب بقاء (أحمد) في المستشفى تحت المراقبة والعناية الطبية، حيث بقي خمسة أيام، تلقى خلالها الرعاية الطبية اللازمة، وبعدها تحسنت حالته الصحية، وسمح لنا الطبيب بإخراجه من المستشفى».

وأفاد والد المريض، بأن كلفة علاج ابنه تبلغ 12 ألفاً و817 درهماً، مؤكداً عدم قدرته على دفع المبلغ، لأن «وضعه المادي ضعيف جداً».

وأوضح أنه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من سبعة أفراد، ويعمل بإحدى الجهات الحكومية، براتب شهري قدره 5600 درهم، لافتاً إلى أنه يدفع منه 1200 درهم إيجار المنزل، وما تبقى من الراتب يذهب لمتطلبات الأسرة، مؤكداً أن ذلك المبلغ بالكاد يكفي لتلبية احتياجات أسرته.

وناشد والد المريض أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته على دفع فاتورة علاج ابنه المترتبة عليه.

• المريض تلقى العلاج اللازم في المستشفى لمدة 5 أيام حتى تحسنت حالته.