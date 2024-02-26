متبرعان يسددان 28.9 ألف درهم فاتورة علاج المريض «سلطان»

سدّد متبرعان فاتورة علاج المريض (سلطان - بنغلاديشي - 40 عاماً)، التي بلغت 28 ألفاً و980 درهماً، بعد تلقيه العلاج وإقامته في وحدة العناية المركزة بمستشفى الكويت-دبي، إثر إصابته بجلطة دماغية، وحالت ظروفه المالية الصعبة دون تدبير فاتورة العلاج.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في المستشفى.

وأعرب (سلطان) عن شكره العميق للمتبرعَين، لوقفتهما الكريمة معه في معاناته، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمر بها، مشيراً إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أفراد الدولة في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 19 فبراير الجاري، قصة معاناة (سلطان) بعد أن فوجئ بقيمة فاتورة العلاج التي تفوق قدرته المالية.

وأشار التقرير الطبي، الصادر عن مستشفى الكويت-دبي، إلى أن (سلطان) يعاني أمراضاً مزمنة - (ارتفاع حاد في السكري والكوليسترول وضغط الدم) - وإصابته بجلطة دماغية، إضافة إلى ضعف في الجانب الأيمن، إلى جانب آلام غير منتظمة.

وشرح (سلطان) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «إنه يعمل مزارعاً منذ أكثر من ثماني سنوات في الدولة، ويتقاضى راتباً شهرياً 1000 درهم، يرسل جزءاً منه لوالده الكبير في السن، والجزء المتبقي يذهب لمصروفاته اليومية».

وتابع: «في ديسمبر من العام الماضي، أثناء عملي شعرت بتعب شديد، وتنميل في الجانب الأيمن من جسدي، ودوار في الرأس وازدواجية في الرؤية، وقام أحد أصدقائي باصطحابي إلى قسم الطوارئ في مستشفى الكويت بالشارقة، ومكثت في المستشفى لمدة يومين في وحدة العناية المركزة، وبعد ظهور نتائج الفحوص والتحاليل المخبرية، أخبرني الطبيب المعالج لحالتي بأن حالتي تستدعي نقلي إلى مستشفى الكويت-دبي».

وأضاف: «تم نقلي إلى مستشفى الكويت-دبي، وقمت بإعادة جميع الفحوص والتحاليل، وبينت نتائج الفحص أنني مصاب بجلطة دماغية، ومكثت في المستشفى بوحدة العناية المركزة لمدة أسبوع أتلقى العلاج والرعاية اللازمة».

واستكمل: «بعد أن تحسّنت حالتي الصحية، فوجئت بأن فاتورة العلاج والإقامة في المستشفى بلغت 28 ألفاً و940 درهماً، ونصحني الطبيب بتناول الأدوية في المواعيد المحددة، وممارسة رياضة المشي لمدة نصف ساعة يومياً، واتباع برنامج غذائي صحي خالٍ من الدهون والسكريات، وإجراء الفحوص الدورية»، وناشد أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مد يد العون، ومساعدته في سداد مبلغ علاجه، وهو ما استجاب له المتبرعان اللذان سددا فاتورة علاجه.

• (سلطان) يعرب عن شكره العميق للمتبرعَين على وقفتهما الكريمة معه في معاناته.