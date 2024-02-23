«أبوصالح» يعجز عن سداد 24.4 ألف درهم متأخرات إيجارية

يواجه الفلسطيني (أبوصالح – 60 عاماً) ظروفاً مالية صعبة، جعلته غير قادر على سداد المتأخرات الإيجارية التي تبلغ 24 ألفاً و494 درهماً، بعد أن رفع صاحب المسكن قضية إيجارية ضده لإلزامه بدفع المبلغ المطلوب.

وروى (أبوصالح) قصته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً إنه يعمل في الدولة منذ 40 عاماً، مندوباً في شركة مقاولات خاصة، ويتقاضى راتباً شهرياً يبلغ 6000 درهم، يسدد منه إيجار المسكن، ويدخر جزءاً بسيطاً منه، والبقية من الأموال تذهب إلى مصروفات الحياة اليومية من مأكل ومشرب.

وأضاف: «في عام 2017، ساءت حالتي المالية، بعد أن فقدت وظيفتي التي كانت مصدر دخل أفراد أسرتي، المكونة من ثلاثة أبناء وزوجة (ربة منزل)، وأصبحت أنفق من الأموال التي ادخرتها، واضطرت زوجتي إلى بيع ذهبها، حتى نتمكن من العيش وتوفير قوت يومنا».

وتابع: «خلال العام الماضي، بدأت الديون والالتزامات تتراكم على عاتقي، بعد أن نفذت جميع الأموال التي جمعتها خلال سنوات عملي، حتى أصبحت عاجزاً كلياً عن دفع المتأخرات الإيجارية، والتي بلغت 24 ألفاً و494 درهماً».

وأكد أنه شرح الوضع المالي المتردي الذي يمر به لمالك المسكن، حتى يمنحه مهلة للسداد، إلا أنه لم يتمكن من توفير ولو جزءاً بسيطاً من المتأخرات، وباءت جميع محاولاته بالفشل.

وتابع «أبوصالح» أنه حاول البحث عن فرصة عمل، تساعده في الوقوف من جديد، لكن جميع محاولاته باءت بالفشل، وأصبح يعتمد على المساعدات الغذائية من الطعام والشراب من الأهل والأصدقاء والجمعيات الخيرية في الدولة، وسعى في البحث عن حل لمشكلته، وطرق جميع الأبواب وسلك جميع الطرق، غير أن كل جهوده باءت بالفشل، وحالياً لا يعرف كيفية التصرف في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها، مناشداً أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير قيمة المتأخرات الإيجارية، وحمايته من الطرد من المنزل.

• مالك المسكن أقام دعوى قضائية طالب فيها «أبوصالح» بسداد المتأخرات بالكامل.