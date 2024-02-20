3 متبرعين ينهون معاناة «أبوعمر» مع المرض

أنهى ثلاثة متبرعين معاناة (أبوعمر) مع المرض، بسداد 20 ألفاً و298 درهماً، كلفة إجراء عملية جراحية، إذ يعاني المريض تلف الأعصاب، وضعفاً في عضلات اليدين، ما أفقده القدرة على تحريكهما، وكان يحتاج إلى المبلغ لعلاجه، وحالت ظروف أسرته المالية الصعبة دون تدبير مبلغ العملية.

ونسّق «الخط الساخن» بين المتبرعين ودائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، لتحويل مبلغ التبرع إلى حساب المريض في مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية.

وأعربت ابنة المريض عن شكرها الجزيل للمتبرعين، لوقفتهم الكريمة معهم في معاناتهم، في ظل الظروف المالية الصعبة التي يمرون بها، مشيرة إلى أن هذا التبرع ليس غريباً على أفراد الدولة في تكاتفهم مع الحالات الإنسانية، ومد يد العون والمساعدة لكل محتاج.

وكانت «الإمارات اليوم» نشرت بتاريخ 16 فبراير الجاري، قصة معاناة (أبوعمر - 76 عاماً) في ظل حالته المرضية، وحاجته إلى 20 ألفاً و298 درهماً لإجراء جراحة.

وأكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية في أبوظبي، أن «المريض يبلغ من العمر 76 عاماً، ويعاني تلفاً في أعصاب اليدين، ويتركز الضرر الأكبر في يده اليمنى، ويحتاج إلى إجراء عملية جراحية عاجلة لإصلاح الأعصاب والمثول للعلاج، ولابد من إجراء العملية بأسرع وقت ممكن حتى لا يصاب المريض بالشلل».

وسبق أن روت ابنة (أبوعمر) قصة معاناة والدها مع المرض، قائلة: «منذ عام شعر والدي بألم وعدم القدرة على تحريك يديه، ووجود تنمل فيهما، ما استدعى نقله إلى أقرب عيادة لمنزلنا، حيث أجرى له الطبيب فحوصاً وتحاليل وأشعة، كشفت وجود التهاب في أعصاب اليدين، فوصف له الطبيب أدوية ومسكنات».

وأضافت: «استمر والدي بتناول الأدوية والمسكنات، وتحسنت حالته نسبياً، ولكن منذ فترة عاد إليه الألم بشكل شديد، فنُقل إلى مستشفى مدينة الشيخ شخبوط الطبية، وأظهرت الفحوص أنه يعاني تلفاً في أعصاب اليدين، وأكد الطبيب ضرورة إجراء عملية جراحية له لإصلاح الأعصاب التي يتركز فيها الضرر، وإلا سيصاب والدي بالشلل على المدى القريب».

وأضافت: «كلفة العملية كبيرة، ونعجز عن تدبيرها بسبب وضعنا المادي الصعب، فأسرتي تتكون من زوجي وخمسة أبناء، إضافة إلى أن والدي ووالدتي يعيشان معنا، وليس لدينا أي معيل، حيث توقف زوجي عن العمل منذ عامين، ونعيش على مساعدات الأصدقاء لتغطية نفقات المعيشة، ونحن عاجزون تماماً عن دفع ولو جزءاً بسيطاً من تكاليف عملية والدي الجراحية».

• ابنة «أبوعمر» تعرب عن شكرها للمتبرعين لوقفتهم الكريمة معهم في معاناتهم.