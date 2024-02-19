300 ألف درهم كلفة قضية مالية على «سعيد»

يعجز المواطن (سعيد) عن سداد المديونية المترتبة عليه، البالغة 300 ألف درهم، ويناشد من يساعده على سداد مبلغ القضية في ظل الظروف الصحية والمالية الصعبة التي يمر بها.

وأجرت محاكم دبي، متمثلة في محاكم الخير، تسوية في مبلغ القضية المالية، وتم خفضه من مليون درهم إلى 300 ألف درهم.

ويروي «سعيد» قصته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كانت أمور حياتي تسير بوتيرة طبيعية من دون أي مشكلات تذكر، إلى أن قررت أخذ قرض مالي من أحد البنوك الوطنية، لأجل صيانة المسكن، ولدفع كُلفة علاجي ومساعدة أسرتي، وكان القرض عبارة عن مليون درهم، وكنت ملتزماً بالسداد إلى أن وقعت في مشكلات صحية كثيرة، جعلتني غير قادر على ممارسة حياتي الطبيعية، وأثرت في وضعي».

وأضاف: «أصبحت من أصحاب الهمم، بعد أن توالت عليَّ الأمراض تباعاً، إذ أصبت بمرض السكري والقلب ومرض في الأعصاب والدسك، وتم تركيب مسامير في جسدي، وبعدها أصبت بمرض السرطان، وأصبحت مُقعداً، ما أثر في مسار حياتي بشكل كبير، خصوصاً بعدما تم إنهاء خدمات زوجتي من العمل، وهنا بات هناك فارق في مستوى الدخل لأفراد أسرتي، إذ أصبحت المعيل الوحيد لهم، وأعمل في جهة حكومية براتب 14800 درهم، يذهب منه مبلغ 7800 درهم لسداد القرض المالي، ومبلغ 1800 درهم يذهب لمديونية زوجتي التي تم إنهاء خدماتها أخيراً».

وتابع: «المبلغ المتبقي لا يكفي لمصروفات الحياة ومتطلباتها، خصوصاً أنني أصبحت من أصحاب الهمم، ولديَّ أسرة مكونة من زوجة وخمسة أبناء، وحاولت زوجتي جاهدة البحث عن عمل، لكنها لم توفق في ذلك، وفي كثير من الأحيان لا يبقى من راتبي أي شيء قبل نهاية الشهر، ولا أعرف كيفية سداد مبلغ القضية المترتب عليَّ في ظل الوضع الصعب الذي أمر به أنا وأسرتي أيضاً».

وأضاف: «محاكم دبي متمثلة في محاكم الخير، أجرت تسوية في مبلغ القضية، وتم تخفيضه إلى 300 ألف درهم، لكنني غير قادر على تدبير المبلغ في ظل الظروف الصعبة التي أمر بها»، مناشداً أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون له، ومساعدته على تدبير مبلغ القضية المالية المترتب عليه.

• «سعيد» يُعيل أسرة من زوجة و5 أبناء.. ويناشد أهل الخير مساعدته على تدبير مبلغ القضية المالية.