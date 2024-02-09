«أبووائل» يحتاج إلى علاج بـ 17.7 ألف درهم

يعاني (أبووائل - 75 عاماً) مرض السكري منذ أكثر عن 20 عاماً، وقد تزايدت مضاعفاته، ما أدى إلى إصابته بأمراض مزمنة أخرى، منها الضغط وارتفاع الكولسترول، وتمزق في عضلات الكتف، ويحتاج المريض إلى أدوية وجلسات علاج طبيعي بكلفة 17 ألفاً و788 درهماً للسيطرة على وضعه الصحي، ولا يسمح وضعه المالي بتدبير مبلغ العلاج، بسبب تدهور حالته الصحية، وعدم قدرته على العمل لكبره في السن.

ويروي ابن المريض قصة معاناة والده، قائلاً إن «حالة والدي الصحية تدهورت كثيراً بسبب مرض السكري، ما أدى إلى انخفاض شديد في وزنه، وعدم القدرة على التحرك، وقد نقلناه مرات عدة إلى مستشفى العين الحكومي، لتلقي العلاجات المناسبة، إلا أن الطبيب المعالج أكد لنا في آخر مرة ضرورة خضوعه لجلسات علاج خاصة، مع الاستمرار في تناول أدوية مرض السكري من النوع الثاني، إضافة إلى اتباع نظام غذائي محدد».

وتابع: «أدت مضاعفات المرض إلى إصابة والدي بالضغط، وارتفاع في نسبة الكولسترول، وتمزق في عضلات الكتف، نتيجة انزلاق غضروفي حاد، ونقص بعض الفيتامينات، ووصل إلى مرحلة لم يعد قادراً على احتمال الألم من أمراضه مجتمعة».

وأكمل أن «الطبيب المعالج شدد على ضرورة الإسراع في جلسات العلاج، وتناول الأدوية لأمراضه المزمنة»، مؤكداً أن «عدم الالتزام سيتسبب له في مضاعفات تهدد حياته بالخطر، ونحن لا نستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العلاج، حيث نواجه ظروفاً مالية صعبة جداً».

وأضاف: «أنا المعيل الوحيد لأسرتي المكونة من أربعة أطفال، إضافة إلى أمي ووالدي المريض، كما أنني عاطل عن العمل منذ عامين، وليس لدينا مصدر دخل، ونعتمد على مساعدة مالية تقدمها لنا إحدى شقيقاتي، وهي مساعدة بالكاد تلبي متطلبات حياتنا اليومية».

ويناشد ابن المريض أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مدّ يد العون، ومساعدته لتدبير كلفة علاج والده في ظل وضعه الصحي المتدهور.

• الابن هو المعيل الوحيد لأسرته المكونة من 4 أطفال، إضافة إلى أمه ووالده المريض.