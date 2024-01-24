10.8 آلاف درهم تحرم 3 شقيقات استكمال التعليم

يواجه (أبوزهرة) ظروفاً مالية قاسية، تجعله غير قادر على سداد متأخرات دراسية متراكمة من العام الماضي على بناته الثلاث (زهرة، وريما، وإسراء)، وتبلغ 10 آلاف و884 درهماً، ما تسبب في حرمانهن من استكمال مشوارهن التعليمي للعام الدراسي 2023-2024.

وروى (أبوزهرة) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كانت أمور حياتنا مستقرة نسبياً خلال الفترة الماضية، حيث كنت أعمل معلماً في إحدى المدارس براتب شهري يبلغ 16 ألف درهم، كما كانت زوجتي تعمل معلمة أيضاً، براتب 4200 درهم، وتشاركني في مصروفات الأسرة ونفقات الدراسة على الأولاد، وقد استطعنا توفير جميع احتياجات أفراد الأسرة الأساسية، من مسكن ومأكل ومشرب وتعليم، لكن سرعان ما تغير الحال في العام الماضي، بعد إصابتي بنوبة قلبية، جعلتني غير قادر على العمل».

وأضاف: «أصبحت زوجتي المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة مني وثمانية أبناء، لكنها لم تتمكن من تسديد مبلغ المتأخرات الدراسية للعام الماضي، بسبب تدني دخلها الشهري، الذي يغطي احتياجات الأسرة المعيشية الأساسية، ما جعل بناتي الثلاث (زهرة - 13 عاماً)، و(ريما - 11 عاماً)، و(إسراء - 9 أعوام)، يتوقفن عن دراستهن للعام الدراسي الجاري 2023-2024.

وأكمل: «حاولت شرح الظروف التي نمر بها لإدارة المدرسة، لكنها رفضت ذلك، وأصرت على سداد المتأخرات الدراسية حتى تسمح لهن بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وأنا في الحقيقة لا أستطيع تدبير ولو جزءاً بسيطاً من قيمة المتأخرات الدراسية».

وناشد (أبوزهرة) أهل الخير وأصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون، ومساعدته في تدبير المبلغ المتبقي من قيمة الرسوم الدراسية، لإعادة بناته الثلاث إلى مقاعد الدراسة لاستكمال مشوارهن التعليمي.

• الأم المعيلة الوحيدة للأسرة المكونة من الزوج وثمانية أبناء.