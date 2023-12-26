«أبوعلي» مسجون على ذمة قضية مالية ويحتاج إلى 217 ألف درهم

يقبع «أبوعلي» البالغ من العمر 42 عاماً، خلف قضبان السجن منذ سنتين ونصف السنة على ذمة قضية مالية، تبلغ قيمتها حالياً 217 ألفاً و448 درهماً، وقد كان «أبوعلي» اقترض من أحد البنوك مبلغاً وقدره مليون و100 ألف درهم لصيانة المنزل والزواج. وأجرت إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية في شرطة عجمان تسوية في مبلغ القضية المالية، وتم خفضه من مليون و100 ألف درهم إلى 767 ألفاً و448 درهماً، كما ساعدته ثلاث جهات خيرية على سداد 550 ألف درهم، لكنه لايزال قابعاً في السجن إلى حين سداد المبلغ المتبقي على ذمة القضية المالية.

ويروي النزيل «أبوعلي» قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً: «كنت أعمل موظفاً، وتسير أموري الحياتية بشكل طبيعي ولم أعانِ حاجة مالية يوماً، لكنني أردتُ إجراء صيانة لمنزل الوالد من أجل الزواج، فتوجهت إلى أحد البنوك وحصلت على قرض شخصي وقدره مليون و100 ألف درهم، وقمت باستكمال صيانة المنزل، وبعد تجهيزه تزوجت وأصبح لدي أسرة.. والتزمت بسداد أقساط القرض بشكل منتظم شهرياً».

وأضاف: «بدأت ظروفي تسوء بعد إنجابي ثلاثة أبناء، وزيادة مسؤولياتي الحياتية والتزاماتي الأسرية، وتالياً أصبحت غير قادر على سداد الأقساط البنكية المترتبة علي، ما دفع البنك إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضدي والتعميم، بعدها تم القبض عليّ ودخلت السجن المركزي في عجمان على ذمة القضية المالية».

وتابع «أكملت في السجن مدة سنتين ونصف السنة، علماً بأن إدارة السجن قامت مشكورة وأجرت تسوية في مبلغ القضية، وتم خفضه من مليون و100 ألف درهم إلى 767 ألفاً و448 درهماً، وقامت بعد ذلك ثلاث جهات بمساعدتي على سداد مبلغ 550 ألف درهم، حيث أسهم صندوق الفرج بسداد 150 ألف درهم، فيما قدمت مؤسسة الشيخ خليفة بن زايد للأعمال الإنسانية 300 ألف درهم، وجمعية الشارقة الخيرية 100 ألف درهم، لكنني مازلت قابعاً خلف قضبان السجن على ذمة المبلغ المتبقي والبالغ 217 ألفاً و448 درهماً، بعيداً عن أبنائي وأفراد أسرتي».

ويناشد «أبوعلي» أهل الخير مساعدته في سداد مبلغ القضية المالية المترتبة عليه، وأن يبدأ صفحة جديدة لبناء مستقبله.