8.4 آلاف درهم تحرم «ريهام» و«فاطمة» استكمال التعليم

تعرض والد الطالبتين «ريهام - 19 عاماً»، و«فاطمة -14 عاماً»، لضائقة مالية كبيرة، جعلته يعجز عن سداد المتأخرات الدراسية للشقيقتين، الأمر الذي أجبرهما على التوقف عن استكمال مشوارهما التعليمي للعام الدراسي 2023-2024.

وروى (أبوريهام) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم» قائلاً: «كنت أعمل في إحدى شركات القطاع الخاص براتب 12 ألف درهم شهرياً، واستطعت توفير جميع احتياجات أفراد الأسرة من مأكل ومشرب ومسكن وتعليم، وكانت حياتنا المادية مستقرة، وقد تمكنت ريهام وفاطمة خلال الأعوام الماضية من مواصلة تعليمهما الدراسي حتى عام 2017».

وتابع: «تعرضت الشركة التي أعمل فيها إلى خسارة مالية كبيرة، أدت إلى تسريح جميع العاملين فيها وإغلاقها، في نهاية عام 2017، وبدأت الديون والالتزامات تتراكم على عاتقي بعد أن كان مصدر دخل الأسرة الوحيد هو عملي السابق».

وأضاف: «توقفت عن العمل مدة عامين، وقد ذهبت إلى جهات خيرية عدة لمساعدتي في ظروفي التي أمر لها، وأسهمت إحدى الجمعيات الخيرية في مساعدتي خلال السنوات الماضية بسداد جزء من الرسوم الدراسية لابنتي، وتوفير بعض الاحتياجات المعيشية للأسرة».

وأكمل: «في مارس من العام الجاري، استطعت الحصول على فرصة عمل جديدة في قطاع خاص براتب 5000 درهم، وبسبب تدني وضعي المالي، لم أتمكن من تغطية جميع احتياجات أفراد الأسرة، حيث أصبح راتبي الشهري بالكاد يغطي احتياجات الأسرة من المسكن والمأكل، ما جعلني أعجز كلياً عن سداد متأخرات الرسوم الدراسية للعام الماضي والبالغة 8462 درهماً».

وتابع: «حاولت أن أشرح ظروفي التي أمر بها إلى إدارة المدرسة، حتى تسمح لابنتي الاثنتين بالعودة إلى المدرسة، لكن جميع المحاولات باءت بالفشل، ما أجبرهما على التوقف عن دراستهما للعام الدراسي 2023-2024، وقد ينتهي الأمر بحرمانهما عاماً دراسياً».

وأضاف: «ليس سهلاً علينا أنا وزوجتي توقف ابنتينا عن التعليم في منتصف الطريق، بسبب أمور لا علاقة لهما بها».

ويناشد (أبوريهام) أصحاب الأيادي البيضاء، وأهل الخير، مدّ يد العون له، ومساعدته في سداد الرسوم الدراسية لابنتيه للعودة إلى مقاعدهما الدراسية، واستكمال مشوارهما التعليمي.