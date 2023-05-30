على مكتب المسؤول

شرطة دبي

يعاني سائقون في منطقة جميرا بدبي، قيام فئة من الشباب المراهقين بقيادة دراجات نارية بشكل متهور، على طرق المنطقة، سواء الرئيسة منها أو الفرعية، لاسيما بين الأحياء السكنية، خلال الفترة المسائية، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطرق للخطر، في حال وقعت حوادث جراء تلك التصرفات من قبل أولئك الشباب الذين يقودون دراجات غير مرخصة، ولا يحملون رخص قيادة، لذا أناشد المسؤولين في شرطة دبي النظر في هذا الأمر.

(أبومحمد)

إدارات المرور في الدولة

يشكو سائقون صعوبة رؤية أشخاص يمارسون الرياضية ليلاً، خصوصاً رياضة المشي والركض، حيث يسيرون في مناطق سكنية مختلفة، خصوصاً تلك التي تفتقر إلى الإنارة، الأمر الذي يتسبب في إرباك السائقين، وقد يتسبب في وقوع حوادث دهس، لذا أقترح على إدارات المرور في الدولة إطلاق حملة لتوزيع ستر فوسفورية على ممارسي الرياضة، لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، وتفادي التعرض للدهس.

(أبوحميد)

شرطة العين

أعرب ملاك العزب في منطقتي بدع بنت سعود والنباغ بالعين، عن انزعاجهم الشديد من أصحاب الدراجات النارية، وقيادتهم بالقرب من العزب، ما يسبب تطاير الأتربة والغبار، ويزعج الأسر التي تقضي أوقاتها في تلك العزب، كما أن البعض يتسابق بين طرقات العزب، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، لذا يناشدون المسؤولين في شرطة العين النظر في الموضوع للحد من تلك الممارسات.

(أبوحمد)