على مكتب المسؤول

شرطة العين

يعاني مرتادون للمنطقة الصناعية في مدينة العين قيادة بعض الأفراد دراجات هوائية على حواف الطرق الرئيسة والفرعية، وعكس اتجاه السير أحياناً، دون الالتزام بقواعد المرور، ما يعرض حياتهم وحياة مستخدمي الطريق للخطر، فضلاً عن أن معظمهم لا يرتدي السترة الفسفورية، لتسهيل رؤيتهم من قبل السائقين، خصوصاً في الفترة المسائية، لذا أناشد المسؤولين في إدارة المرور عمل حملات توعية لمستخدمي الدراجات الهوائية لتعزيز الوعي لديهم بقواعد المرور.

(أبوعلي)

بلديتا الشارقة وعجمان

يشكو سائقون في إمارتي الشارقة وعجمان وجود باعة متجولين، يبيعون عبوات المياه والفول السوداني على طرق عدة، خصوصاً بالقرب من الإشارات الضوئية، والمشكلة أن المنتجات الغذائية التي يبيعونها مجهولة المصدر ولا تخضع لعمليات الرقابة، ما يشكل هاجساً بشأن سلامة هذه المنتجات التي يروّجونها على الطرق، وهذه الظاهرة تزداد في فترتي الظهيرة والمساء، لذا أناشد المسؤولين في بلديتي الشارقة وعجمان النظر في هذا الأمر.

(أبوفاضل)

بلدية رأس الخيمة

يشكو بعض ممارسي رياضة المشي في منطقة بحر معيريض في رأس الخيمة، قيام بعض مرتادي الشاطئ برمي زجاجات المشروبات الغازية وعبوات المياه وغيرها من المخلفات، على الأرض، ما يشوّه المظهر العام والجمالي للمكان، وهذا الأمر يكدر صفو مرتادي الشاطئ، خصوصاً الأطفال الذين يلعبون على الرمال، إذ تتسبب بقايا الزجاج في تعرّض الأطفال وبعض المرتادين لجروح، لذا أناشد المسؤولين في البلدية تنظيف الشاطئ وفرض غرامات على المخالفين.

(أبوسلطان)