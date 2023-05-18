على مكتب المسؤول

شرطة الشارقة

يطالب سكان في مناطق عدة بالشارقة بتشديد إجراءات الضبط والعقوبة بحق سائقي سيارات الفان (الميني باص)، إذ إنهم يقودون مركباتهم بسرعات عالية، ما يؤدي إلى ارتباك السائقين الآخرين، فضلاً عن الانحراف المفاجئ لبعضهم بين مسارات الشارع، ما يعرّض السائقين الآخرين لخطر وقوع حوادث مرورية، إذ إن هذه السلوكيات فيها تهور ورعونة شديدة بالأنظمة المرورية، لذا نطالب المسؤولين في شرطة الشارقة بإعداد دورات تثقيفية لرفع الوعي المروري لديهم.

(أبو حمد)

بلدية رأس الخيمة

يعاني سائقو مركبات في مدينة رأس الخيمة سلوكيات مستخدمي الدراجات الهوائية وظاهرة وقوفهم العشوائي في الأماكن العامة وفوق الأرصفة، وبجوار أعمدة الإنارة، وأحياناً ربطها في الأشجار بشكل يشوّه المنظر العام، خصوصاً على الطرق الفرعية والرئيسة، لذا أطالب المسؤولين في بلدية رأس الخيمة بالعمل على توفير مواقف نظامية للدرّاجات الهوائية.

(أبو سالم)

بنوك

يعاني عملاء بنوك محلية تلقي اتصالات بشكل شبه يومي من موظفي بنوك يقدّمون عروضاً تمويلية ومرابحة للسيارات وتمويل المشتريات وغيرها من الخدمات الأخرى، إذ يطلب منهم عدم تكرار الاتصال وعدم الرغبة في الخدمات المقدمة، ولكن مع ذلك يعاودون الاتصال مرات ومرات، وهذا الأمر سبب إزعاجاً مستمراً، وسبق تقديم شكاوى في هذا الشأن، وللأسف لم نر أي رد فعل ولا تزال الاتصالات مستمرة، لذا أناشد المسؤولين في البنوك المحلية في الدولة النظر في هذا الأمر.

(أبو فيصل)