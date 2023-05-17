«أوقاف دبي» تدعم مرضى العيون بـ 460 ألف درهم

قدّمت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، دعماً بقيمة 460 ألف درهم، لمؤسسة نور دبي الخيرية، للمساهمة في دعم الحالات الإنسانية الخاصة بمكافحة العمى وعلاج جميع أشكال الإعاقات البصرية.

ويأتي هذا الدعم من المصرف المخصص للزكاة في «أوقاف دبي» للمساهمة في علاج الحالات المصابة بأمراض العيون بكل أنواعها ممن ليس لديهم تأمين صحي يغطي تكاليف عمليات العيون ومصروفات علاج الأمراض البصرية الأخرى، وتوفير العلاج لمرضى العيون من أصحاب الدخل المحدود، من المقيمين داخل الدولة، ويتضمن الدعم علاج أمراض العيون التي تسبب العمى، وعمليات تصحيح النظر أو إصابات حوادث العين وغيرها من أمراض العيون.

وسلّم الشيك نائب الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، خالد آل ثاني، إلى المدير التنفيذي لمؤسسة نور دبي، الدكتورة منال تريم، وذلك في مقر المؤسسة بالقرهود.

وقال آل ثاني، إن الدعم يأتي في إطار جهود المؤسسة الرامية لتوسيع نطاق خدماتها في القطاع الصحي وتعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تسهم في خدمة هذا القطاع الحيوي في المجتمع.

وذكر أن المؤسسة حريصة على تعزيز سبل التعاون مع مؤسسة نور دبي الخيرية باستمرار، وذلك دعماً لجهودها في دعم المتعثرين وغير القادرين على تحمل نفقات العلاج من مرضى العيون وتوفير النفقات العلاجية اللازمة لأمراض الإبصار ومكافحة العمى، للمساهمة في علاجهم وتحسين وضعهم الصحي وعودتهم بكامل عافيتهم إلى حياتهم الطبيعية.

من جانبها، أفادت منال تريم، بأنه على الرغم من التقدم الذي أحرزته مؤسسة نور دبي في مجال مكافحة العمى، إلا أنه لاتزال هناك حاجة لتوفير خدمات مختصة برعاية العين للمحتاجين.

وأضافت أنه بحسب إحصاءات منظمة الصحة العالمية، يعاني 295 مليون شخص على الصعيد العالمي من ضعف النظر، 80% منهم يمكن علاجهم أو وقايتهم من الإصابة بالإعاقة البصرية في حال توفر العلاج المناسب. وعلى الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات الإنسانية بسبب صعوبة الوصول للمجتمعات المحتاجة والاستدامة في التمويل إلا أنه بفضل توجيهات القيادة والدعم الذي تسهم به المؤسسات والأفراد، تمكنت «نور دبي» من علاج 33 مليون مستفيد حول العالم.

وتوجهت تريم بالشكر إلى مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر على دعمها المستمر لبرامج مكافحة العمى والتي أسهمت في توفير العلاج لعدد من المقيمين في الدولة، موضحة أن الدعم يأتي لاستمرار تقديم الخدمات للمحتاجين عبر توفير العمليات الجراحية والعلاجات الطبية.