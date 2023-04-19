«الجليلة».. الدعم الطبي لغير القادرين ورعاية فائقة لمرضى السرطان

أسهمت مؤسسة الجليلة في دعم العلاج الطبي للأشخاص غير القادرين على تحمّل تكاليف الرعاية الصحية النوعية، من خلال عدد من البرامج والمنح الدراسية، لتنشئة كوادر وطنية من متخصصي الرعاية الطبية، فضلاً عن دعمها الأبحاث الرائدة التي تتناول المشكلات الصحية الشائعة في المنطقة، وهي السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والسمنة وأمراض الصحة العقلية.

وتعد «الجليلة» – المندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد العالمية - مؤسسة عالمية غير ربحية للرعاية الصحية، تكرِّس جهودها للارتقاء بحياة الأفراد، أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في أبريل من عام 2013، بهدف تحقيق الريادة لدبي ودولة الإمارات في مجال الابتكار الطبي.

وفي أغسطس 2020، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «مركز محمد بن راشد للأبحاث الطبية»، أول مركز أبحاث طبية حيوية مستقل في دولة الإمارات، بقيمة إجمالية قدرها 300 مليون درهم، تابع لمؤسسة الجليلة، ليكون منارة للأمل لدولة الإمارات والمنطقة العربية.

ويقول الرئيس التنفيذي عضو مجلس الإدارة في مؤسسة الجليلة، عبدالكريم سلطان العلماء، إن «عام 2021 الذي شهد ريادة الدولة في التصدي لفيروس كورونا، كان مميزاً بالنسبة للمؤسسة، حيث تم الإعلان عن إنشاء أول مستشفى خيري لرعاية مرضى السرطان بالدولة، والمقرر افتتاحه في عام 2024، كما أعلنّا افتتاح (مجلس الأمل) المخصص للنساء المصابات بمرض السرطان، وأطلقنا موقعنا الإلكتروني الخاص بجمع التبرعات لمساعدة المرضى، وواصلنا الاستثمار في دعم الدارسين الطموحين في المجال الطبي، إلى جانب استمرارنا في دعم البحوث الريادية، ودعم ابتكار علاجات قد تُنقذ حياة المرضى، كما استقبلنا في مبادرة (تآلف) مئات المعلمين».

وأضاف: «أطلقنا مشروع (مستشفى حمدان بن راشد الخيري) لرعاية مرضى السرطان، وهو أول مستشفى خيري شامل لرعاية مرضى السرطان، فضلاً عن افتتاح (مجلس الأمل)، أول مركز مجتمعي من نوعه في الدولة، لدعم مريضات السرطان والناجيات منه»، مشيراً إلى أن برنامج «عاون» لعلاج المرضى ساعد ما يقرب من 300 مريض من غير القادرين على تحمل تكاليف العلاج المناسب.