مشكلات في القلب تهدد حياة «أبوخان»

أصيب (أبوخان ـ أفغاني ـ 52 عاماً)، بمشكلات صحية في القلب منذ فترة، سببت له العديد من المشكلات الصحية منها: ارتفاع في الضغط، والكولسترول، بالإضافة إلى إصابته أيضاً بمرض السكري من النوع الثاني، وحالياً بحاجة ملحة إلى تناول أدوية للسيطرة على وضعه الصحي بشكل يومي، والمريض يحتاج حالياً إلى الانتظام على تناول أدوية للسيطرة على وضعه الصحي، تبلغ كلفتها 7860 درهماً، لمدة ستة أشهر، والمشكلة أن إمكاناته المالية لا تسمح له بتدبير كلفة العلاج، لذا يناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون له ومساعدته في تدبير كلفة الأدوية التي يحتاجها، حتى لا تتدهور حالته الصحية وتتعرض حياته للخطر.

وروى (أبوخان) قصة معاناته مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إن حالته الصحية تدهورت كثيراً منذ عامين، حيث كان يشعر بألم متقطع في الصدر، ولكنه لم يهتم بزيارة الطبيب، وذات يوم كان على رأس عمله، وشعر بدوخة وتعب شديد، وبعدها فقد الوعي، وتم الاتصال بسيارة الإسعاف.

وأضاف أنه تم نقله إلى قسم الطوارئ بمستشفى العين الحكومي، وبعد معاينة الطبيب المختص طلب إجراء بعض الفحوص والتحاليل المخبرية، كما أجرى له تخطيطاً للقلب، وكشفت الفحوص أنه يعاني ارتفاعاً حاداً في الضغط، وانسداداً في أحد الأوعية الدموية التي تغذي عضلة القلب، وهو ما سبب له الشعور بضيق وعدم الراحة في الصدر.

وتابع المريض أن الطبيب نصحه باتباع نظام غذائي، مع ممارسة الرياضة بشكل يومي، وحال عدم التزام نصائحه سيستدعي الأمر إلى إجراء عملية قسطرة، وطلب منه ضرورة المراجعة الطبية الدورية كل ثلاثة أشهر.

وقال (أبوخان) إنه بعد التزام نصائح الطبيب لاحظ تحسناً في وضعه الصحي، خصوصاً مع تناول أدوية القلب والضغط والكولسترول بشكل يومي، وبعد فترة بدأ يشعر بجفاف دائم في الحلق، ورغبة مستمرة في شرب الماء، كما تضاعفت رغبته في تناول الطعام، واعتقد أن هذا الأمر طبيعي، لكنه لاحظ فقدان الوزن بشكل مفاجئ، الأمر الذي أصابه بالقلق.

وأضاف أنه ذهب لمراجعة المستشفى، وطلب منه الطبيب إجراء تحاليل وفحوص مخبرية، وأظهرت نتيجة الفحوص إصابته بمرض السكري من النوع الثاني، ووصف له أدوية خاصة بمرض السكري، ونصحه باتباع نظام غذائي للوقاية من ارتفاع نسبة السكر والضغط، إضافة إلى ممارسة الرياضة يومياً، والحصول على وقت كافٍ للراحة النفسية، والالتزام بإجراء الفحوص بشكل دوري.

وأشار (أبوخان) إلى أن مرض القلب أدى إلى إصابته بالعديد من المضاعفات، منها ارتفاع الضغط بشكل دائم، والكولسترول، وإصابته أيضاً بمرض السكري، ويحتاج إلى تناول أدوية بشكل مستمر ومنتظم، وفي حال عدم الانتظام على تناول الأدوية سيسبب له ذلك مضاعفات، ما يشكل خطورة على حياته.

وتابع المريض أن كلفة الأدوية لعلاج الضغط وارتفاع الكولسترول والسكري في مستشفى العين الحكومي تبلغ 7860 درهماً، لمدة ستة أشهر، وأنه يعجز تماماً في توفير ولو جزء بسيط من تكاليف علاجه، كونه المعيل الوحيد لأسرته المكونة من أربعة أفراد، جميعهم خارج الدولة، موضحاً أنه يعمل في محل تصليح السيارات، براتب 700 درهم.

وذكر (أبوخان) أنه ليس لديه أي مصدر آخر للدخل سوى راتبه، مناشداً أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدته في تدبير كلفة العلاج، حتى لا تتدهور حالته الصحية، وتتعرض حياته للخطر.