«نادية» تحتاج إلى قسطرة وجراحة قلب مفتوح بـ 71 ألف درهم

تعاني (نادية ـ مصرية ـ 61 عاماً) مشكلة صحية متمثلة في انسداد في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، ووفقاً لمستشفى القاسمي في الشارقة، فإن المريضة تحتاج بشكل عاجل إلى إجراء قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح، وتبلغ كلفتها 71 ألفاً و146 درهماً، والمشكلة أن أسرة المريضة تمر بظروف مالية صعبة، تجعلها غير قادرة على تدبير كلفة العلاج، وتناشد أصحاب الأيادي البيضاء مد يد العون لها، ومساعدتها في تدبير تكاليف العملية التي تحتاجها، حتى لا تتعرض حياتها للخطر، في ظل وضعها الصحي المتدهور.

وروت (نادية) قصة معاناتها مع المرض لـ«الإمارات اليوم»، قائلة إنها منذ بضع سنين بدأت تعاني بعض الأمراض المزمنة، وكانت مواظبة على تناول الأدوية بشكل منتظم يومياً، إلا أن حالتها الصحية بدأت تتدهور بشكل سريع في الفترة الأخيرة، وبمرور الوقت تعرضت لمشكلات صحية في القلب، تسببت لها في آلام حادة، أدت إلى دخولها العيادات التخصصية بمستشفى القاسمي في الشارقة، وطلب الطبيب المختص إجراء الأشعة والتحاليل الطبية اللازمة، لتحديد سبب المشكلة الصحية بدقة، وأظهرت نتيجة الفحوص والتحاليل أنها تعاني انسداداً في الشرايين التاجية المغذية لعضلة القلب، وأكد الأطباء حاجتها بشكل عاجل لإجراء قسطرة قلبية وعملية قلب مفتوح، حتى لا تتفاقم حالتها الصحية وتتعرض حياتها للخطر.

وأضافت (نادية) أن كلفة العملية الجراحية باهظة بالنسبة لإمكاناتها المالية المتواضعة، موضحة أن كلفة عملية القسطرة القلبية تبلغ 45 ألف درهم، وعملية القلب المفتوح تبلغ كلفتها 26 ألفاً و146 درهماً، بإجمالي 71 ألفاً و146 درهماً، وهذه الكلفة تفوق قدرتها المالية، ولا تعرف كيفية التصرف في ظل حاجتها الماسة لإجراء العملية، نظراً لوضعها الصحي المتردي، لافتة إلى أن التأخير في إجراء العملية سيؤدي إلى تفاقم وضعها الصحي، ما يهدد حياتها بالخطر، موضحة أن الأطباء أكدوا لها أن التأخر في إجراء الجراحة سيؤدي إلى تدهور وضعها الصحي بشكل كبير.

وأشارت إلى أنها أرملة منذ فترة طويلة، ولديها ثلاث بنات، إحداهن تعمل في إحدى الجهات الخاصة براتب لا يتعدى 5000 درهم، يذهب منه جزء لمصروفات الحياة ومتطلباتها في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، لافتة إلى أنها حاولت البحث عن حل لمشكلتها، وسلكت كل السبل، وطرقت كل الأبواب، وباءت كل جهودها بالفشل.

وأكدت (نادية) أنها حالياً لا تعرف كيفية تدبير كلفة العملية، حتى إنها حاولت اقتراض مبلغ العملية من بعض الأصدقاء والأقارب، إلا أنها لم توفق في جمع ولو جزءاً بسيطاً من كلفة العملية الباهظة، مناشدة أهل الخير وأصحاب القلوب الرحيمة مساعدتها في تدبير كلفة العملية التي تحتاجها، نظراً للوضع الصحي الصعب.

مرض شائع

يعتبر مرض الشريان التاجي مرضاً قلبياً شائعاً، وفيه تواجه الأوعية الدموية الرئيسة المغذية للقلب (الشرايين التاجية) صعوبة في إمداد عضلة القلب بالدم والأكسجين والعناصر المغذية الكافية. ويرجع سبب مرض الشريان التاجي عادة إلى الترسبات المحتوية على الكوليستيرول (اللويحات) في شرايين القلب والالتهاب.

وتحدث مؤشرات وأعراض مرض الشريان التاجي عندما لا يحصل القلب على كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين. ويسبب انخفاض الدم المتدفق إلى القلب في ألم الصدر (ذبحة صدرية)، وضيق النفس، ويمكن أن يسبب الانسداد الكامل لتدفق الدم الإصابة بنوبة قلبية.

ويستغرق مرض الشريان التاجي غالباً عقوداً عدة حتى يشعر به المريض. ويمكن أن تمر الأعراض دون ملاحظة، حتى يتسبب في انسداد كبير وحدوث مشكلات أو نوبة قلبية.