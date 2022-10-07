9350 درهماً تحرم طفلة التعليم

تعرّض (أبوفاطمة ـ باكستاني - 42 عاماً) لظروف مالية غير متوقعة، بعدما تم خفض راتبه، ما أدى إلى تراكم الديون والالتزامات على كاهله، حتى انه عجز عن سداد أقساط الرسوم الدراسية لابنته (فاطمة)، حتى بلغت 9350 درهماً، وتالياً رفضت إدارة المدرسة تسجيلها في العام الدراسي الجاري، وفشلت كل جهوده في تأجيل المتأخرات الدراسية، وتوقفت الفتاة عن الدراسة رغماً عنها. وناشد الأب أصحاب الأيادي البيضاء، مد يد العون له ومساعدته في تدبير قيمة الرسوم الدراسية، حتى تتمكن ابنته من مواصلة مشوارها الدراسي، خصوصاً أنها من الطالبات المتفوقات في صفها.

وروى (أبوفاطمة) قصة معاناته لـ«الإمارات اليوم»، قائلاً إنه يعيش في الدولة منذ أكثر من 24 عاماً، عمل خلالها في قطاعات ومؤسسات خاصة مختلفة، واستطاع أن يتزوج ويكوّن أسرة صغيرة، وبذل قصارى جهده لتوفير حياة مستقرة لأسرته، وعندما أنجب ابنته الكبرى (فاطمة) بدأ يدخر جزءاً من راتبه لمصروفات دراستها، وعندما بلغت السن القانونية ألحقها بمدرسة خاصة قريبة من المنزل. وأضاف أنه كان يساعدها في الدراسة حتى تستطيع تحقيق طموحها، حتى بلغت الصف الخامس الابتدائي، وانقلبت حياته رأساً على عقب بعدما تعرضت الشركة التي يعمل فيها إلى خسارة مالية، أدت إلى خفض رواتب العاملين فيها، وتم خفض راتبه إلى 3500 درهم، ووجد صعوبة في مواجهة الالتزامات المالية، وعجز عن سداد الأقساط الإيجارية.

وأوضح (أبوفاطمة) أن راتبه لم يعد يكفي لسداد إيجار المسكن، وسداد الالتزامات المالية الشهرية، وتغطية مصروفات المأكل والمشرب، لذا حاول البحث عن عمل إضافي لتحسين وضعه، لكن باءت جميع محاولاته بالفشل، واضطر إلى إنفاق جميع الأموال التي كان يدخرها من أجل تعليم أولاده، وبدأت الديون تتراكم على عاتقه، وأخيراً عجز عن سداد أقساط الرسوم الدراسية لابنته (فاطمة)، ما اضطرها إلى التوقف عن الدراسة.

وأكمل أنه المعيل الوحيد لأفراد أسرته المكونة من ثلاثة أطفال وزوجته (ربة منزل)، وليس لديهم أي مصدر آخر للدخل، لافتاً إلى أن زوجته حاولت البحث عن فرصة عمل إلا أن كل جهودها باءت بالفشل، الأمر الذي أصاب زوجته بخيبة أمل وبدأت تعاني الاكتئاب، بعدما مكثت طفلتهما في المنزل دون دراسة، خصوصاً أنها من الطالبات المتفوقات دراسياً.

وناشد أصحاب القلوب الرحيمة وأهل الخير مساعدته في تدبير 9350 درهماً، من أجل سداد متأخرات الرسوم الدراسية، حتى تستطيع ابنته استكمال دراستها.

والد الطفلة يعمل براتب 3500 درهم، ويعيل أسرة من 5 أفراد.