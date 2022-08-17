128.6 ألف درهم تحرم «أحمد» مواصلة دراسته الجامعية

على الرغم من التحاقه بكلية الصيدلة في عام 2015، لم يستطع الطالب (أحمد) تحقيق حلمه في التخرج، والحصول على شهادة تؤهله للعمل، نتيجة ظروف مالية صعبة واجهها والده، وتسببت في عجزه عن سداد الرسوم الجامعية المتراكمة، التي بلغت قيمتها في السنة الأخيرة 128 ألفاً و609 دراهم، ما اضطر الطالب، الحاصل على معدل 94% في الثانوية العامة، إلى التوقف عن دراسته الجامعية مرات عدة، وتالياً حرمانه من الحصول على شهادة التخرج، التي تسمح له بدخول سوق العمل، ومساعدة أسرته على تجاوز محنتها.

وناشد (أبوأحمد) أهل الخير مساعدته على تدبير الرسوم المتبقية على ابنه، خصوصاً أن (أحمد) لم يتبق له سوى عام واحد للتخرج، والالتحاق بوظيفة.

وقال (أبوأحمد) لـ«الإمارات اليوم»: «أراد ابني أن يدرس تخصص الصيدلة، ولم أستطع رفض طلبه، على الرغم من صعوبة وضعي المالي. ولم أكن أعلم أنني سأصطدم بارتفاع تكاليف دراسته، وأصبح غير قادر على سداد أي جزء منها بعد مرور السنة الدراسية الأولى.

لكن هذا ما حدث، فقد استطعت بصعوبة توفير تكاليف الدراسة مع انطلاقة عامه الجامعي الأول، مستنفداً، كلياً، المدخرات التي جمعتها خلال سنوات عملي، كما أن شقيقي ساعدني في سداد جزء من التكاليف».

وأضاف: «كنت أرجو العثور على فرصة عمل جديدة، تساعدني على تلبية متطلبات الدراسة لابني (أحمد)، إلى جانب التزاماتي تجاه أسرتي وتأمين الاحتياجات اليومية لها، لكنني لم أوفق في الحصول على وظيفة».

وتابع الأب: «تمكن ابني في بداية مشواره الجامعي من تخطي جميع العراقيل التي كانت تواجهه خلال دراسته، وأصر على مواصلة تفوقه الجامعي على الرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، ولكنه اضطر في عام 2019 إلى التوقف كلياً عن دراسته الجامعية، بسبب تدهور وضعي المالي، وتراكم الديون والالتزامات عليّ، حتى أصبحت غير قادر على سداد أي جزء من الرسوم الدراسية الجامعية».

وأفاد (أبوأحمد) بأن أسرته مكونة من خمسة أفراد، ولا يوجد لديه دخل ثابت حالياً، حيث كان يعمل في إحدى الشركات الخاصة، وترك العمل بسبب خسارة الشركة، وأصبحت الأسرة من دون أي دخل.

وتراكمت عليه الديون والمتأخرات الإيجارية والرسوم الجامعية، وباتت الأسرة تعيش على مساعدات أخيه، والجمعيات الخيرية في الدولة، إلا أن المبالغ التي يحصل عليها لا تغطي الاحتياجات الأساسية من مأكل ومشرب، مشيراً إلى أنه عاجز كلياً عن تغطية الرسوم الجامعية لابنه.