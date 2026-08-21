«طرق دبي» توزّع وجبات طعام على سائقي درّاجات التوصيل

وزّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي وجبات طعام على سائقي درّاجات توصيل الطلبات، في الاستراحات المؤقتة المخصصة لمحطات الحافلات والمترو، بمختلف المناطق الحيوية في الإمارة، والمقدَّمة من «بنك الإمارات للطعام» وبالتعاون مع شركة «ديليفرو».

وتأتي المبادرة تقديراً لجهود سائقي درّاجات توصيل الطلبات اليومية، ودورهم الحيوي في دعم اقتصاد الإمارة، ومواكبة النمو الكبير الذي يشهده القطاع، وتتماشى مع توجهات جودة الحياة، وتعزيز مكانة دبي لتصبح المدينة الأفضل للعيش والعمل في العالم.

وأكّد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة، أحمد محبوب، أن هذه الخطوة تبرز دور الهيئة في إنجاح المبادرات الوطنية الرامية إلى الحفاظ على سلامة سائقي درّاجات توصيل الطلبات، ومبادرة حماية العمال من الإجهاد الحراري وقت الظهيرة، في فترة الصيف بين 15 يونيو و15 سبتمبر، وحظر العمل تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة 12:30 ظهراً حتى 3:00 مساء، بحسب توجيهات وزارة الموارد البشرية والتوطين.

ووُزِّعت الوجبات يومياً في 23 موقعاً بمحطات الحافلات والمترو، المخصصة كاستراحات مؤقتة لسائقي درّاجات توصيل الطلبات، المنتشرة في مختلف المناطق الحيوية في الإمارة، ومنها: محطة حافلات سوق الذهب، ومحطة حافلات السطوة، ومحطة حافلات الجافلية، ومحطة حافلات القصيص، ومحطة حافلات الكرامة، ومحطة مترو الراشدية، ومحطة مترو الفرجان، ومحطة مترو مركز دبي للسلع المتعددة، ومحطة مترو برجمان، ومحطة مترو ابن بطوطة، ومحطة مترو اتصالات، وشملت مرافق تخدم أكبر عدد من المستفيدين من سائقي توصيل الطلبات خلال فترة المبادرة.

بدورها، أكدت رئيسة الفريق التنفيذي في بنك الإمارات للطعام، منال عبيد بن يعروف، أهمية المشاركة في هذه المبادرة تقديراً لجهود القوى العاملة، التي تُمثّل ركناً أساسياً في النسيج الاقتصادي والاجتماعي، وتأتي تجسيداً لرسالة البنك السامية في دعم الفئات الأكثر حاجة، وترسيخ ثقافة حفظ النعمة والحد من الهدر الغذائي، وامتداداً لرسالة تحمل في طياتها مسؤولية إنسانية ووطنية، ونموذجاً يُحتذى في مجالات البذل والعطاء.

وقالت: «إننا حريصون في بنك الإمارات للطعام على دعم جميع المبادرات الإنسانية، التي تتجلى فيها أهداف سامية تعكس قِيَم المجتمع الإماراتي».