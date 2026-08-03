حملة للتبرع بالدم في منطقة الظفرة تعزيزاً للمسؤولية المجتمعية

نظمت إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، بالتعاون مع بنك الدم التابع لدائرة الصحة في أبوظبي، حملة للتبرع بالدم في مقر الإدارة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، والإسهام في دعم احتياجات القطاع الصحي من وحدات الدم، بما يسهم في إنقاذ الأرواح وتعزيز جاهزية الخدمات العلاجية.

وأكد مدير إدارة المرور والدوريات الأمنية في منطقة الظفرة، العقيد سيف محمد نعيف العامري، أن الحملة تجسد التزام شرطة أبوظبي بمسؤوليتها المجتمعية والإنسانية، وتعكس قيم التطوع والعطاء المتأصلة لدى منتسبيها، مشيراً إلى أن مثل هذه المبادرات تسهم في دعم بنوك الدم وتعزيز الجهود الصحية الرامية إلى توفير احتياجات المرضى والمصابين.

وشهدت الحملة مشاركة واسعة من منتسبي شرطة أبوظبي الذين بادروا إلى التبرع بالدم، تجسيداً لقيم التكافل والتضامن المجتمعي، وإيماناً بأهمية الإسهام في دعم المنظومة الصحية وتلبية الاحتياجات العلاجية.

وتأتي هذه المبادرة ضمن حرص شرطة أبوظبي على تعزيز الشراكة مع الجهات الصحية، وتشجيع منتسبيها على المشاركة في المبادرات الوطنية والبرامج التطوعية، بما يجسد قِيَم المسؤولية المجتمعية، ويعزز ثقافة العطاء والعمل الإنساني لخدمة المجتمع.