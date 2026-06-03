«الإمارات الخيرية» توزع 1400 أضحية.. وتنفذ 94 حجة بدل خلال «الأضحى»

أنجزت جمعية الإمارات الخيرية مشروعات إنسانية بارزة، خلال حملتها «ضاعف أجرك»، في موسم عيد الأضحى، شملت توزيع 1400 أضحية خارج الدولة، وتنفيذ 94 حجة بدل، وتوفير كسوة العيد لـ300 أسرة متعففة.

واستهدفت الحملة الموسمية «ضاعف أجرك» تعزيز قِيَم التكافل والتراحم، وإيصال الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجاً داخل الدولة وخارجها، من خلال حزمة من المشروعات الخيرية التي استفاد منها آلاف الأشخاص.

وشملت الحملة تنفيذ مشروع الأضاحي خارج الدولة، حيث تم توزيع 1400 أضحية على الأسر المتعففة والمحتاجة في دول عدة، بما أسهم في إدخال الفرحة على آلاف المستفيدين وتمكينهم من الاحتفال بشعائر العيد.

كما نفذت الجمعية 94 حجة بدل عن العاجزين صحياً وكبار السن والمتوفين، وفق الضوابط الشرعية المعتمدة، بما أتاح للمتبرعين أداء هذه الشعيرة العظيمة عن ذويهم وأقاربهم ممن تعذر عليهم الحج.

وفي إطار اهتمامها برسم البسمة على وجوه الأسر المتعففة، وزعت الجمعية كسوة العيد على 300 أسرة، من أجل إدخال السرور على الأطفال وأفراد الأسر قبيل حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكد الأمين العام لجمعية الإمارات الخيرية، عبدالله سعيد الطنيجي، أن النتائج التي حققتها حملة «ضاعف أجرك» تعكس ثقة المتبرعين والشركاء برسالة الجمعية الإنسانية، مشيراً إلى أن هذه المشروعات الموسمية أسهمت في الوصول إلى آلاف المستفيدين داخل الدولة وخارجها.

وقال الطنيجي: «نفخر بما حققته حملة (ضاعف أجرك) من أثر إنساني ملموس خلال موسم عيد الأضحى المبارك، ونثمّن الدعم السخي من أهل الخير والمحسنين الذين كان لعطائهم الدور الأكبر في نجاح هذه المشروعات المباركة، وستواصل الجمعية جهودها لتوسيع نطاق خدماتها الإنسانية والوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، بما يُجسّد قِيَم العطاء والتكافل التي أرستها دولة الإمارات العربية المتحدة».

وتستمر جمعية الإمارات الخيرية في إطلاق المبادرات والمشروعات الخيرية والتنموية التي تسهم في تحسين حياة المستفيدين، وتعزيز العمل الإنساني المستدام، انطلاقاً من رسالتها الرامية إلى تحقيق التكافل الاجتماعي، وخدمة المجتمعات الأكثر احتياجاً.