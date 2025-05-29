«إسلامية دبي» تطلق دورة تثقيفية بعنوان «الأربعون النووية»

أطلقت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي دورة تثقيفية بعنوان «الأربعون النووية»، وذلك في مراكز مكتوم للقرآن الكريم وعلومه - فرع ند الشبا، حيث تقدمها الأستاذة مريم غالب المري، يوم الثلاثاء من كل أسبوع، من الساعة 10:30 حتى 11:45 صباحاً.

وتهدف الدورة إلى ترسيخ مفاهيم الحديث النبوي الشريف وتعميق الفهم للسنة النبوية، بما يسهم في بناء وعي ديني رشيد، وتعزيز القيم الإسلامية الأصيلة في نفوس المشاركين.

وتأتي المبادرة في سياق تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للدائرة، التي تسعى لأن تكون «أقرب إلى المجتمع»، من خلال تقديم برامج دينية نوعية ومستدامة، وتفعيل دور مراكزها كمحاضن للعلم والإيمان.

كما تعكس الدورة دعم الدائرة لرؤية القيادة الرشيدة في «عام المجتمع 2025»، عبر إطلاق مبادرات تهدف إلى ترسيخ التماسك المجتمعي، وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإنسانية النبيلة.