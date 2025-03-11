«الأعمال الخيرية العالمية» توزع 7500 وجبة إفطار يومياً داخل الدولة

كشفت هيئة الأعمال الخيرية العالمية عن توزيع 7500 وجبة إفطار يومياً خلال شهر رمضان المبارك داخل الدولة، في خطوة تهدف إلى دعم الأسر المتعففة، وتخفيف معاناة الفئات المحتاجة كالعمال وذوي الدخل المحدود.

وأوضحت الهيئة أن الوجبات تُوزع في مناطق متعددة، تشمل الخيم الرمضانية ومساكن العمال والمنازل، بدعم سخي من أهل الخير في دولة الإمارات، بينما تشارك في عمليات التوزيع فرق عمل الهيئة إلى جانب متطوعين من إمارات الدولة كافة.

وأكّد الأمين العام للهيئة، الدكتور خالد الخاجة، أن هذه المبادرة تأتي ضمن حملة «مما تحبون 2025»، والتي تعكس روح التكافل الاجتماعي خلال الشهر الفضيل، وما يميّزها هو تكاتف جهود أبناء الإمارات من محسنين ومحسنات وجهات حكومية وشركات خاصة، حيث يتنافس الجميع في ميادين الخير ليعكسوا صورة راقية عن وطن كبير بحجم الإمارات.

وقال إن فرق الهيئة تعمل أيضاً في 23 دولة وتصل الليل بالنهار لتكون عوناً للأسر الأشد احتياجاً، حيث تسعى إلى تنفيذ مئات المشاريع والمبادرات بشكل يومي، خصوصاً في إفريقيا، ومنها إفطار القرى المسلمة، وبناء المساجد، وحفر الآبار، وبناء مراكز تحفيظ القرآن، إلى جانب توزيع زكاة المال، ومشاريع خيرية أخرى كرعاية الأيتام وكسوة الفقراء وغيرهما.

• الوجبات تُوزع في مناطق متعددة، تشمل الخيم الرمضانية ومساكن العمال والمنازل، بدعم سخي من أهل الخير في دولة الإمارات.