«تراحم» تخصص 5.32 ملايين درهم لدعم الطلبة

دبي - الإمارات اليوم

خصصت مؤسسة تراحم الخيرية، 5.32 ملايين درهم، لدفع الرسوم الدراسية، وتوفير المستلزمات الدراسية والحقائب لأكثر من 2000 طالب وطالبة من الأسر ذات الدخل المحدود، وذلك انسجاماً مع أهداف المؤسسة في توفير المساعدة للطلبة، ودعم مسيرة التعليم داخل الدولة.

وأكد المدير العام لمؤسسة تراحم الخيرية، الدكتور أحمد تهلك، أهمية دعم القطاع التعليمي، الذي يهدف إلى إعداد الأجيال الشابة، ومواصلة مسيرة التقدم والازدهار، التي ينعم بها الوطن.

وقال: إن «مبادرات المؤسسة تشمل ثلاثة مشاريع رئيسة مخصصة للطلاب في مختلف المراحل الدراسية، وتستهدف خدمة طلبة المدارس والجامعات ضمن أسر الأرامل، وأسر المطلقات، وأسر المهجورات».

وأضاف: «قدمت المؤسسة مساعدات مالية لدفع المصروفات الدراسية لنحو 1000 طالب وطالبة، ومستلزمات دراسية لأكثر من 1000 طالب وطالبة آخرين، إضافة إلى توفير مستلزمات تكنولوجية لعدد من الطلاب، خصوصاً طلاب الجامعات».

وأشار أحمد تهلك إلى أن مبادرات المؤسسة التعليمية تساعد في دعم الطلبة من الذكور والإناث، وتخفيف العبء عن الأسر، ونشر التكافل بين أفراد المجتمع.

وأعلن أن المؤسسة تعمل على توفير مزيد من المبادرات النوعية في مجال التعليم، ودعم طلبة الأسر المتعففة ذات الدخل المحدود، لتشجيعهم على إكمال مسيرة التعلم والتعليم، والإسهام في تجاوزهم للتحديات التي تواجههم، داعياً المحسنين ورجال الأعمال إلى دعم المؤسسة في دعم الموهوبين من الطلاب من ذوي الدخل المحدود.

وأكد تهلك حرص المؤسسة، على توفير فرص التعليم الجيد لأبناء الأسر المتعففة، وتلبية متطلبات التعليم للطلاب، مشيراً إلى أن المشاريع والحملات الخيرية المتعلقة بالتعليم تأتي في قمة هرم أولويات المؤسسة، حيث تقوم بالكثير من المبادرات والمشاريع في هذا الجانب، على رأسها دعم الرسوم الدراسية بالنسبة للطلاب غير القادرين.