15 مليون درهم دعماً من «دبي الإسلامي» لمؤسسة الجليلة        

أعلنت مؤسسة الجليلة التي تقود ركيزة العطاء في «دبي الصحية»، تلقيها تبرعاً سخياً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي، دعماً لمشروع تطوير مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، أول مستشفى متكامل للسرطان على مستوى إمارة دبي، واستكمالاً لمبادرات البنك الخيرية الهادفة إلى تعزيز قطاع الرعاية الصحية في دبي، والإسهام في الارتقاء بجودة حياة المجتمع.

وتأتي هذه الخطوة تأكيداً للدور المهم للإسهامات المجتمعية والمسؤولية المؤسسية في دعم جهود «دبي الصحية»، وسعيها إلى إرساء نموذج متكامل لرعاية مرضى السرطان، من خلال مستشفى حمدان بن راشد للسرطان المقرر افتتاحه عام 2026، والذي سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية، والرعاية الشاملة.

وسيتيح النهج المبتكر الذي سيعتمده المستشفى مع افتتاحه، فرص الكشف المبكر عن مرض السرطان، بما يوفر إمكانية التدخل العلاجي المباشر، وبالتالي تحسين النتائج العلاجية للمرضى خلال رحلتهم في التعافي.

وسيضم المستشفى فريقاً متعدد التخصصات، بما في ذلك طاقم تمريض تخصصي يقدم باقة شاملة من الخدمات تحت سقف واحد، تشمل خدمات التشخيص والعلاج والرعاية الداعمة، فضلاً عن علاجات وخدمات مختارة للمرضى في منازلهم.

وينسجم تبرع بنك دبي الإسلامي لمستشفى حمدان بن راشد للسرطان مع رسالة «دبي الصحية»، الرامية إلى تعزيز جودة حياة المرضى من خلال نموذج الرعاية المتكامل، إذ سيوفر المستشفى إمكانية إجراء البحوث والتجارب السريرية، واكتشاف علاجات جديدة استناداً إلى الطب القائم على الأدلة، وذلك في إطار حرص «دبي الصحية» على تحقيق التكامل بين محاور الرعاية والتعلم والاكتشاف والعطاء في مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، وإرساء معايير جديدة للتميز في رعاية مرضى السرطان.

وقال مدير خدمات الدعم المجتمعي في بنك دبي الإسلامي، نواف الريسي: «نعتز بالشراكة مع مؤسسة الجليلة، والإسهام في تمكين (دبي الصحية) من تنفيذ هذا المشروع الرائد، فهذا الاستثمار المسؤول المتمثّل في دعم مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، يعكس عمق التزامنا بصحة ورفاهية مجتمعنا. وكلنا ثقة بأن هذا الصرح الطبي الجديد عالمي المستوى، سيعمل على إرساء معايير رفيعة لرعاية مرضى السرطان في المنطقة وخارجها، ما يتيح الأمل للمرضى، ويوفر سبل العلاج المتقدمة لشريحة كبيرة من الأفراد. وكوننا مؤسسة مصرفية تتمتع بحس المسؤولية، فإننا نواصل الالتزام بدعم التوجهات المستقبلية للقطاع الصحي ليس على مستوى دولة الإمارات فحسب، بل على صعيد المنطقة بأسرها».

من جانبه، أعرب المدير التنفيذي لمؤسسة الجليلة، الدكتور عامر الزرعوني، عن بالغ شكره وتقديره لبنك دبي الإسلامي، وقال: «يجسد الدعم السخي الذي قدّمه البنك لصالح مستشفى حمدان بن راشد للسرطان، قوة وتأثير الشراكات المجتمعية، إذ إنه يُمكّن (دبي الصحية) من الارتقاء برعاية مرضى السرطان، ويجعل العناية بالمريض على رأس أولوياتها عبر قيمتها الأساسية (المريض أولاً)».

وأضاف: «بفضل مبادرات كهذه، نمضي معاً نحو إنجاز هذا الصرح الصحي المتكامل، الذي سيمثّل نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية والعلاج، وستكون له أيضاً انعكاسات اجتماعية إيجابية كبيرة ومؤثرة».

• مستشفى حمدان بن راشد للسرطان المقرر افتتاحه عام 2026، سيقدم خدمات الرعاية الصحية المتكاملة لمرضى السرطان، بما فيها الرعاية الأولية والخدمات العلاجية والرعاية الشاملة.